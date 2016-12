Polizei fasst nach drei Raubüberfällen mutmassliche Täter

Die beiden Räuber wurden am Dienstag angehalten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten. Die beiden jungen Männer haben zugegeben, am 18. November eine Lebensmittelfiliale in Langenthal, am 14. Dezember einen Tankstellenshop in Bern und am 18. Dezember ein Verkaufsgeschäft in Laupen überfallen zu haben.

In Langenthal wurde das Ladenpersonal mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, in Bern mit einem Beil. Beim Überfall in Laupen trug der maskierte Räuber einen länglichen, hölzernen Gegenstand bei sich. Verletzt wurde niemand. Mit der Beute ergriffen die Täter jeweils die Flucht. Der 18-jährige Mann gab ausserdem zu, an einem Raubüberfall auf zwei Personen in der Langenthaler Bahnhofunterführung Mitte November beteiligt gewesen zu sein. Weitere Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei im Gang. (mon/sda)