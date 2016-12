Schmidt räumt auf. Akten füllen eine riesige Box. Das Wichtige liegt im Archiv, das weniger Wichtige im Altpapier. Nicht alles sei von Bedeutung, sagt der Ende November abgewählte Gemeinderat Alexandre Schmidt (FDP). «Wir sind eine Fussnote auf einem sehr alten Planeten.» Doch Politik ist und bleibt für ihn wichtig. «Man kann viel beeinflussen und gestalten, das ist genial.» Auch als Bürgerlicher in einem Rat mit rot-grüner Mehrheit? «Ja, ich hätte selbst nicht geglaubt, dass es so gut herauskommt.» So habe er Schulden zurückbezahlt, Ausgaben reduziert und beinahe Steuern gesenkt. «Zumindest für zwei Jahre wäre hier ein kleiner Schritt möglich gewesen, wenn man unbedingt gewollt hätte.»

Doch im Wahljahr habe der Wille aufseiten der Mehrheit gefehlt. Ab 2019 sehe es wieder kritischer aus. Dann fielen bereits Abschreibungen ins Gewicht bei den Schulhäusern und Sportstätten, die man nun – nach Jahren mangelnder Werterhaltung – saniere. Stolz ist Schmidt auf die Überschüsse 2013 bis 2015: in absoluten Zahlen die höchsten in einer Schweizer Gemeinde.

An der Wand hängt ein Objekt mit der Silhouette Berns, blau hinterleuchtet – blau wie die Farbe der FDP, die nun nicht mehr in der Stadtregierung vertreten ist. Mit einem Schalter kann man viele Farbtöne wählen. «Nur Rot-Grün gleichzeitig geht nicht.» Die Dossiers sind übergeben, einige versehen mit einem Grundsatzentscheid wie beim Gaswerkareal. «Ich habe das nicht mehr öffentlich kommentiert», sagt Schmidt, er habe sich seit seiner Abwahl ohnehin zurückgehalten. Der oder die Neue auf dem Sessel im Verwaltungsgebäude an der Bundesgasse 33 solle bei pendenten Dossiers eigene Akzente setzen. Es sei nicht angenehm, wenn man Projekte übernehmen müsse, lieber gestalte man sie von Beginn weg selber.

«Politik ist wie Simultanschach.» Auf jedem Brett spiele man anders, defensiv, offensiv, mit ungewöhnlichen Allianzen, mit einem Überraschungs- oder einem Fehlzug. «Jedes Dossier hat eine eigene Seele, man kann nicht immer gleich vorgehen.» Die Dinge müssten in Bewegung bleiben, sagt Schmidt, der manchmal auf dem Arbeitsweg voller Tatendrang ins Hüpfen geriet. «Auch chinesische Zirkusartisten halten die Stangen immer in Rotation, damit die Teller nicht herunterfallen.»

Nur mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreiche man Ziele. «Wenn jemand eine kecke Bemerkung machte, habe ich gedankt.» Denn Loyalität bedeute nicht Unterwürfigkeit. Wenn dann aber entschieden sei, müsse es jeder mittragen. Schmidt verspürt Genugtuung, dass die Sanierung der Pensionskasse geklappt hat, «ohne Demonstrationen, Streik, Referendum und dergleichen, und dies bei einem Geschäft von 340 Millionen Franken». Andere Körperschaften hätten bei diesem heiklen Thema oft viel mehr Probleme.

Nicht am Wahlsystem schrauben

Zu den Wahlstrategien der Bürgerlichen will sich Schmidt nicht äussern. CVP, FDP und SVP marschierten getrennt. Reto Nause (CVP) zitterte und wurde wiedergewählt, Schmidt nicht. Die SVP machte keinen Sitz. Müsste man das Wahlsystem ändern? Nein, sagt Schmidt. Vielleicht hätte es ihm mit einem Majorzsystem 2016 für die Wiederwahl gereicht, doch wäre er 2012 nicht in den Gemeinderat gelangt. Auf einer Proporzliste hätten auch weniger bekannte Personen – wie er damals – eine Chance. Schmidt sagt, die Zusammenarbeit im Gremium sei gut. Man sehe sich jede Woche und «müsse miteinander auskommen». Bei nur fünf Ratsmitgliedern gehe es gar nicht anders. Für endlose Fehden sei kein Platz.

Skifahren mitten in der Woche

Schmidt, in der Mitte des Lebens, macht sich trotz des Schocks der Abwahl nicht wirklich Sorgen um seine Zukunft. Als Mitarbeiter zweier Bundesräte habe er in viele politische Abläufe hineingesehen. Dann oblag ihm die Aufgabe, die obsolet gewordene Alkoholverwaltung in einem «Change management» abzubauen. Mit einem Alkoholprojekt der anderen Art hätte er sich gerne befasst: mit dem Rebgut der Stadt Bern in La Neuveville, das saniert und neu positioniert werden müsse. Im Frühling hatte er sich den Gag geleistet, den Bielersee-Wein quasi aus dem Moses-Brunnen am Münsterplatz sprudeln zu lassen. Er sei offen für die Privatwirtschaft, für die Politik, ja auch für einen Wohnortwechsel.

Das Animal politique, das in Basel aufwuchs und in Genf studierte, freut sich auf einige Monate, in denen er philosophische und andere Bücher lesen kann. Im Januar werde er an einem Mittwochmittag die Söhne von der Schule abholen und mit ihnen Ski fahren gehen, mitten in der Woche: «Das habe ich noch nie gemacht.» (Der Bund)