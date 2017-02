Ombudsmann beanstandet «Müslüm TV» mit Erich Hess

Gross geworden ist Müslüm, die Kunstfigur des Berner Comedian Semih Yavsaner mit einem Protestsong gegen Erich Hess – jetzt soll er im Wahlkampf um das Stadtpräsidium ausgerechnet dem strittigen SVP-Politiker geholfen haben. Zu diesem Schluss kommt zumindest Roger Blum, Ombudsmann vom Schweizer Fernsehen SRF, in seiner Antwort auf eine Beschwerde eines Fernsehzuschauers aus Bern. Die Beschwerde richtete sich gegen die am 28. Oktober 2016 ausgestrahlte Folge von «Müslüm TV» in der Hess einen prominenten Auftritt hatte – nur vier Wochen vor dem Wahltermin.

In einer Stellungnahme hatte die SRF-Redaktion argumentiert, die Sendung sei schon im Mai aufgezeichnet worden. Zu diesem Zeitpunkt sei die Kandidatur Hess‘ für das Stadtpräsidium noch gar nicht festgestanden. Zudem habe Hess in der Sendung keine Plattform erhalten, «um ungehindert sein politisches Programm präsentieren» zu können. Gemäss SRF hätte sich Hess «in einem unüblichen Setting seinem Antagonisten» stellen müssen.

Blum lässt diese Argumente nicht gelten: «Die zuständigen Stellen bei SRF hätten die nötigen Vorkehren treffen müssen, dass die Sendung entweder schon im September oder dann nach den Stadtberner Wahlen ausgestrahlt wird. Sie war dazu angetan, die Meinungsbildung der in der Stadt Bern Wahlberechtigten einseitig zu beeinflussen. Darum pflichte ich der Beanstandung bei», wie er schreibt.

Von der Chefredaktion abgesegnet

Laut den publizistischen Richtlinien von SRF sind Einzelauftritte von Kandidaten ab drei Wochen vor dem Wahltermin nicht mehr zulässig. Über Auftritte in Sendungen, die näher als acht Wochen vor den Wahlen ausgestrahlt werden, entscheidet die Chefredaktion. Massgebend für den Entscheid ist dabei die Frage, inwiefern sich Kandidierende durch einen Einzelauftritt in einer SRF Sendung gegenüber ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten einen Vorteil verschaffen können.

Inzwischen wurde «Müslüm TV» nach zwei Staffeln im Frühling und im Herbst 2016 eingestellt. SRF plant aber weitere Sendungen mit dem Berner Comedian. (zec)