Nur einer bekennt sich zu Ursula Wyss

Auswertung der Umfrage: Neun sind für von Graffenried

Die Präsidentinnen und Präsidenten von 18 Gemeinden im Raum Bern wurden befragt. Ursula Wyss (SP) oder Alec von Graffenried (GFL)? Der «Bund» hat 18 Gemeindepräsidenten aus der Agglomeration Bern gefragt, wer aus ihrer Sicht Berner Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident werden sollte.



Neun Präsidentinnen und Präsidenten sagten, dass ihnen von Graffenried näher stehe. Dazu zählen Ueli Studer (SVP, Köniz), Beat Moser (Grüne, Münsingen), Lorenz Hess (BDP, Stettlen), Niklaus Gfeller (EVP, Worb), Manfred Waibel (SVP, Münchenbuchsee), Walter Schilt (SVP, Vechigen) und Katharina Zuber-Merki (FDP, Bolligen). Bei den Kommunen, in denen das Präsidium aufs neue Jahr hin wechselt, wurden die künftigen Amtsinhaber befragt.



Für Wyss hat sich Bänz Müller (SP plus, Wohlen) ausgesprochen. Er gehört dem Unterstützungskomitee an. Ansonsten hat sich niemand hinter die SP-Kandidatin gestellt. Müller ist ab 2017 der einzige SP-Gemeindepräsident in der Kernagglomeration Bern. Zwei Präsidien hat die SP diesen Herbst verloren: jenes in Münchenbuchsee und jenes in Belp.



Zudem haben acht Gemeindepräsidenten die Frage nicht beantwortet. Sie wollen sich nicht in den städtischen Wahlkampf einmischen. Unter ihnen befinden sich Thomas Hanke (FDP, Muri), Thomas Iten (parteilos, Ostermundigen), Katharina Annen (FDP, Kehrsatz), Andreas Kaufmann (GLP, Bremgarten), Renato Krähenbühl (BDP, Rubigen) oder Benjamin Marti (SVP, Belp). (ad)