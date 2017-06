Nun fährt das Ostermundigen-Tram im Stadtrat vor

Nachdem der bernische Grosse Rat Anfang Juni mit grossem Mehr den Kantonsbeitrag von 102 Millionen für das Tram Ostermundigen verabschiedet hatte, hat das Projekt auf städtischer Ebene nun die nächste, wenn auch kleinere Hürde genommen: Die stadträtliche Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) hat in ihrer letzten Sitzung die Abstimmungsvorlage zuhanden des Stadtrats mit einem Ausführungskredit von 24,9 Millionen Franken grossmehrheitlich verabschiedet.

Verbesserungen für Velofahrer

Zur Verbesserung der Sicherheit für Velofahrende stellt die Kommission dem Stadtrat zwei Anträge, wie sie am Montag mitteilte: Im Rahmen des laufenden Plangenehmigungsverfahrens sollen bei den Haltestellen Viktoriaplatz und Schönburg vom Fussverkehr abgetrennte Haltestellenumfahrungen für Velos realisiert werden.

Der Stadtrat soll die Vorlage am 31. August an seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien beraten, bevor es am 26. November zur obligatorischen Volksabstimmung kommt. Sowohl im Stadtrat als auch vor dem Volk dürfte dem Tram wie bei der ersten Abstimmung im Herbst 2014 erneut Opposition von rechts erwachsen: Die SVP werde das Geschäft «höchstwahrscheinlich bekämpfen», sagte Alexander Feuz, Chef der SVP-Stadtratsfraktion und PVS-Kommissionspräsident, dazu auf Anfrage.

Erfolglose SVP-Rückweisungsanträge

In der vorberatenden Kommission wurde jedenfalls eine ganze Reihe von (erfolglosen) Rückweisungsanträgen gestellt. Auf Anfrage sagte SVP-Fraktionschef Feuz dazu, er gehe davon aus, dass diese im Ratsplenum zumindest teilweise erneut aufs Tapet kommen würden. Die Bedenken der Volkspartei beziehen sich unter anderem auf die Situation im Unesco-Welterbe Berner Innenstadt: Statt dort den ÖV wie in der kürzlich publizierten Studie des dänischen Stadtplaners Jan Gehl zu verringern, mache die Vorlage das Gegenteil und zementiere die bestehende «Tramwand in der Markt- und Spitalgasse», argumentiert die SVP.

Zudem fordert die Partei vom Gemeinderat mehr Informationen zum möglichen Bau einer zweiten Tramachse in der Innenstadt und eine Gesamtbetrachtung des ÖV in der Region unter Einbezug des geplanten Ausbaus der S-Bahn und einer möglichen künftigen ÖV-Verbindung zwischen dem Wyler- und dem Länggassquartier. Aus dieser Verbindung könnten sich allenfalls «Synergien für einen alternative Linienführung des Ostermundigen-Trams ergeben», so Feuz.

Die Gesamtkosten für die Realisierung des Trams Bern–Ostermundigen belaufen sich auf 244,1 Millionen Franken (ohne Mehrwertsteuer). Bund und Kanton finanzieren rund drei Viertel der Kosten. Die Stadt trägt 8,5 Prozent der Gesamtkosten, wobei sie insbesondere für die Kosten für Strassenbau und Abwasseranlagen aufkommt.