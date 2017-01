Nun beginnt die Zeit der innergrünen Diplomatie

Selbstverständlich habe sie Alec von Graffenried gleich am Wahlsonntag gratuliert, sagt die Präsidentin der Grünen Schweiz, Regula Rytz. «Seine Wahl ist ein weiteres Zeichen, dass die Grünen nicht nur engagierte Exekutivarbeit machen, sondern immer mehr auch ganze Städte und Gemeinden repräsentieren.» Und natürlich ist das grüne Stadtpräsidium in der Bundesstadt auch für die nationale Partei ein spezielles Aushängeschild.

Im Wahlkampf hatte sich Rytz, bis auf einen sehr kurzen Werbespot an der Delegiertenversammlung in La Chaux-de-Fonds am Samstag – auffällig zurückgehalten. Nein, das habe nichts damit zu tun, dass von Graffenried 2005 ihre Wahl als Stadtberner Gemeinderätin als Konkurrent erfolglos angefochten habe, sagt Rytz. «Das ist kalter Kaffee.» Nationale Parteispitzen mischten sich in der Regel nicht in lokale Wahlkämpfe ein. «Ich konzentriere mich vor allem auf die inhaltliche Zusammenarbeit.»

Nicht äussern will sich die einstige Gemeinderätin des Grünen Bündnisses (GB) auch zur Frage, wie das GB und die Grüne Freie Liste (GFL) von Alec von Graffenried künftig zusammenarbeiten sollen – nachdem das GB auf die Frauenkarte gesetzt und die SP-Frau Ursula Wyss unterstützt hatte. Dass in Bern – wie in Basel – unterschiedliche Sektionen der Grünen existierten, habe sowohl Vor- wie Nachteile.

Ein Vorteil liegt auf der Hand. Dass Bern «die grünste Stadt der Schweiz» ist, wie von Graffenried sich ausdrückt, hängt auch mit der Vielfalt der Sektionen zusammen. In den Stadtratswahlen erreichten GB und GFL zusammen über 21 Prozent der Stimmen. Sie decken ja auch ein breites Spektrum von gemässigt bis feministisch und linksgrün ab.

Mit der kleinen GPB-DA, die nicht Mitglied der kantonalen, aber der Schweizer Grünen ist, kommt auch noch die grüne Fundamentalopposition hinzu. In Zürich erreichte die grüne Einheitssektion dagegen bei den Stadtparlamentswahlen 2014 nur knapp 11 Prozent.

Gespräche über Grossratsliste

Für die Parteispitze der kantonalen Grünen stehen dagegen die Nachteile der Konkurrenzlage ihrer zwei Stadtsektionen GB und GFL im Vordergrund. «Es drohen Konflikte, die auf Dauer schädlich und der Zusammenarbeit nicht förderlich sind», sagt der kantonale Co-Präsident Jan Remund. Remund, einst GFL-Politiker, hatte 2007 in Köniz GFL und Grüne fusioniert. Stimmenverluste habe dies nicht zur Folge gehabt. «Eine Fusion ist auch in der Stadt Bern das langfristige Ziel», sagt er.

Kurzfristig strebe man eine bessere Zusammenarbeit zwischen GB und GFL an. «Sie sollten zuerst gemeinsam unter Grünen sprechen, bevor sie mit der SP verhandeln.» So könne man verhindern, dass die SP die Grünen gegeneinander ausspiele. Konkret will die kantonale Parteispitze in den kommenden Wochen das Gespräch mit ihren Stadtsektionen suchen. Angestrebt werde zunächst eine gemeinsame grüne Liste von GB und GFL im Wahlkreis Bern-Stadt für die Grossratswahlen 2018.

«Die Kooperation hängt davon ab, wie die drei anderen RGM-Gemeinderäte mit dem Stapi zusammenarbeiten.» GFL-Präsidentin Brigitte Hilty Haller

Allerdings müssen GB und GFL nach den Stapi-Wahlen ihre Rolle erst wieder finden. Für die GFL ist der Rollenwechsel grösser. Erstmals seit 16 Jahren ist sie wieder in der Stadtregierung vertreten – und dies gleich an der Spitze. «Das gibt uns viel mehr Gewicht, aber auch viel mehr Verantwortung», sagt GFL-Präsidentin Brigitte Hilty Haller. «Wir sind nun ein gleichberechtigter Player im Rot-Grün-Mitte-Bündnis.» Nach wie vor hat zudem RGM nur mit der GFL eine Mehrheit im Stadtrat.

Früher nutzte sie dies nicht selten, um das Zünglein an der Waage zwischen RGM und den Bürgerlichen zu spielen. Und jetzt? «Das wird auch davon abhängen, wie die drei anderen RGM-Mitglieder im Gemeinderat mit unserem Stadtpräsidenten zusammenarbeiten», betont Hilty. Sie sei aber zuversichtlich, dass die alltägliche Zusammenarbeit innerhalb von RGM und speziell mit dem GB funktionieren werde. Eine gemeinsame Grossratsliste mit dem GB müsse man aber in der GFL erst noch diskutieren.

Auch für GB-Präsidentin Stéphanie Penher ist diese Frage offen. «Es geht dabei nicht um die Zusammenarbeit mit der GFL, sondern um die beste Wahlstrategie.» Das GB werde diese und weitere Fragen der Kooperation mit der GFL auf seiner Retraite im Februar diskutieren. (Der Bund)