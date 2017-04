Noch einmal ein Zeichen setzen

Das Sprayen fällt Louise Schneider schwer. Die Farbe stockt, die Schrift wirkt zittrig. Arthrose plagt die 86-Jährige. Noch bevor die Polizei eintrifft, hat sie ihr Werk aber vollendet. «Geld für Waffen tötet!» steht nun in grossen roten Buch­staben an der Front des Nationalbankgebäudes in Bern.

Die Fassade des Sandsteinbaus am Bundesplatz blieb zwar verschont; das 1912 eingeweihte Gebäude wird derzeit renoviert und ist von einem weissen Bauzaun umgeben. Auf diesem prangt kurz nach acht Uhr am Dienstagmorgen, gut sichtbar für die morgendlichen Marktbesucher und die anwesenden Medienleute, der Slogan der Friedensaktivistin.

Grosse Aufmerksamkeit

Wenige Stunden später ist die Wand bereits gereinigt. Doch der Plan der Friedensaktivistin ging auf. Von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) fleissig beworben, macht die Meldung von der Grossmutter, die die SNB versprayte, in den Medien ausserdem rasch die Runde. Was wäre besser, um die Unterschriftensammlung für die Kriegsgeschäfte-Initiative von GSoA und Jungen Grünen zu lancieren?

Auf die Idee zur Aktion kam Louise Schneider, als jemand den Spruch «Kein Mensch ist illegal» auf die Bauwand vor der Nationalbank sprayte. Es ärgerte sie heftig, dass er umgehend entfernt wurde, denn sie sieht zwischen Flüchtlingen und Waffenindustrie einen direkten Zusammenhang. «Dass wir hier Leute haben, die nichts sind und nichts haben, ist auch eine Folge des Krieges.»

Wohl unter den Jungen

Die Wurzeln ihres Pazifismus sieht Schneider in der Lebensphilosophie ihres Vaters, der als Verdingbub aufwuchs und sich später zum Fabrikarbeiter hocharbeitete. Gewaltfreiheit sei für ihn zentral gewesen, aber auch Offenheit und Grosszügigkeit. «Jeder Schlag kommt zurück, sagte er immer.» Gleichgesinnte fand Schneider zusammen mit ihrem Mann bei den religiösen Sozialisten. «Das waren alles Dienstverweigerer und Pazifisten.»

Politisiert hat Schneider sich schliesslich in den 80er Jahren. Während der Jugendunruhen stand sie dem Schwarzen Block bei, hielt ihn aber gleichzeitig im Zaum. Noch heute fühlt sich die langjährige Sozialarbeiterin unter den Jungen besonders wohl, weshalb sie auch immer noch bei der GSoA aktiv ist.

Ihre gestrige Protestaktion verteidigt Schneider aber vehement als ihre persönliche. Sie wartete damit zu, um ihrem inzwischen verstorbenen Mann die Aufregung zu ersparen, erfüllte nun aber auch ihm noch einen Wunsch. «Das machst du aber noch», sagte er ihr. Auch für Schneider selber war die Aktion wichtig. «Nun wo ich nicht mehr so mag, wollte ich noch etwas hinterlassen.» Eine Erinnerung an ihr Wirken, etwas, wovon sich ihre Grosskinder und Urgrosskinder erzählen können, wenn sie mal nicht mehr da ist. Noch wird Schneider aber auf der Strasse anzutreffen sein: Sie sammelt Unterschriften für die Kriegsgeschäfte-Initiative. (DerBund.ch/Newsnet)