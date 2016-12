Neuhaus ist «am Klinkenputzen» – auf der Suche nach provisorischem Transitplatz

Die Suche nach einem definitiven Platz für transitreisende Roma ist derzeit «auf Eis gelegt». Das bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der bernische Justizdirektor Christoph Neuhaus (SVP). So rasch wird also keine Alternative für das vom Grossen Rat als zu teuer bezeichnete Projekt in Meinisberg vorliegen.

Die Aussage von Neuhaus reiht sich auf den ersten Blick in die Positionsbezüge der letzten Tage ein. Anfang Woche legte die Stiftung «Zukunft Schweizer Fahrende» eine Fünfjahresbilanz vor, die belegt, dass die Zahl der Plätze für Fahrende schweizweit gesunken statt gestiegen ist. Und vor zwei Tagen räumte der Bundesrat ein, sein überfälliger Aktionsplan zugunsten der Jenischen, Sinti und Roma liege noch nicht vor.

Transjurane erleichtert Anreise

Nur: Neuhaus will die auf Eis gelegte Suche eben gerade nicht als Beleg für Stillstand verstanden haben. Er forciere lediglich einen anderen Ansatz: Statt eines definitiven brauche es rasch ein bis zwei provisorische Plätze. Denn: Provisorien liessen sich rascher verwirklichen als definitive Lösungen. Das sei wichtig, weil 2017 die Transjurane eröffnet werde. Die Eröffnung werde womöglich zur Folge haben, dass noch mehr aus Frankreich anreisende Fahrende im Seeland eine vorübergehende Bleibe suchten.

Ausserdem gelte es zu beachten, dass auch die Bundesbehörden schweizweit nach Standorten suchten: «Es macht also keinen Sinn, auf Teufel komm raus einen definitiven Transitplatz im Seeland zu erzwingen, denn eventuell entsteht in absehbarer Zeit die bessere, überregionale Lösung.» Nur verlange das Zuwarten erst recht die Schaffung von Provisorien, sagt Neuhaus. Er sei deshalb derzeit quer durchs Seeland «am Klinkenputzen» und versuche in Einzelgesprächen mit kommunalen Behördenvertretern Zusagen zu erhalten.

Bei alledem gewinnt Bern für Jenische, Sinti und Roma ganz generell an Bedeutung. Der Bundesrat sagte nämlich am Mittwoch, die mit Bundesgeldern alimentierten Stiftung «Zukunft Schweizer Fahrende» orte zwar die Probleme der Jenischen, Sinti und Roma gut, entwickle aber zu wenig Durchschlagskraft. Er empfahl deshalb, die Stiftung aufzuwerten. Vielleicht ist «befehlen» das präzisere Verb als «empfehlen», denn schon in zehn Tagen soll die Stiftung umgekrempelt sein.

Sie wird von St. Gallen nach Bern verlegt – näher an die Westschweiz, wo die Nöte der Fahrenden besonders virulent sind – und erhält an der Schwanengasse 9 erstmals eine feste Geschäftsadresse mit fixen Öffnungszeiten: Sie wird so zur fassbareren Anlaufstelle für Minderheiten. Gleichzeitig erfolgt eine personelle Aufdotierung: Ab Jahresbeginn leitet der Stadtberner Sozialwissenschafter (und ehemalige Stadtrat) Simon Röthlisberger die Geschicke der Organisation. Die Suche nach Plätzen wird auch ihn beschäftigen. Aber die Anliegen der Betroffenen liessen sich nicht auf die Platzfrage reduzieren, zumal die Mehrheit sesshaft sei, sagt Röthlisberger.

Neuhaus wird vermitteln

Präsidiert wird die Stiftung neu von Christoph Neuhaus. Es ist ein kühner Bogen: 2014 liess Neuhaus als Justizdirektor die von jungen Jenischen besetzte Kleine Allmend räumen. Jetzt ist er mit der Aufgabe betraut, die stark divergierenden Anliegen von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten auszugleichen. Er sieht darin keinen Widerspruch: «Ich habe ein Grundverständnis für die Anliegen der Minderheiten, ohne ihnen gleich die Hände unter die Füsse zu legen.» Sein Credo laute: «Wir müssen uns nicht lieben, aber einander mit Respekt begegnen.» Und was sagt seine Partei, die SVP, für sein sich hier entfaltendes Engagement im Interesse der Minderheiten? Neuhaus: «Das habe ich sie nicht gefragt.» (Der Bund)