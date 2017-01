Nause will Videokameras auf der Grossen Schanze

Dass vergangenen Sonntag eine junge Frau auf der Grossen Schanze in Bern Opfer eines Sexualdelikts wurde, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Nun schaltet sich die Berner Sicherheitsdirektion ein. Gegenüber «20 Minuten» sagte der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP), dass er angesichts der jüngsten Ereignisse an die Installation von Videokameras zur Erhöhung der Sicherheit denke.

«Videoüberwachung ist die Ultima Ratio»

Diese Äusserung bestätigte Nause auf Anfrage des «Bunds» am Donnerstag. Obwohl im Perimeter der Grossen Schanze Polizisten bereits hohe Präsenz markierten, könne man dadurch keine «permanente Überwachung» sicherstellen, so Nause. Im Sinne einer dauerhaften Lösung könne es daher nur zwei Möglichkeiten geben: einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen oder auf technische Mittel zu setzen. Einem privaten Sicherheitsdienst steht der Gemeinderat jedoch skeptisch gegenüber: «Die städtische Sicherheit sollte durch staatliche Organe gewährleistet werden», sagt Nause.

Im technischen Bereich habe es bereits Verbesserungen der Beleuchtung im besagten Perimeter gegeben. Videoüberwachung ist laut Nause eine weitere Option. Diese sei jedoch die «Ultima Ratio». Bevor er sich bei der Verwaltung darum bemühe, brauche dieses Thema «eine breite politische Diskussion», so der Gemeinderat.

Kredit für Kameras beim Stade de Suisse wurde abgelehnt

Im Herbst 2010 hatte sich das Berner Stadtparlament hinter Nause gestellt, als es um die Videoüberwachung beim Fanwalk vom Stade de Suisse zur S-Bahn-Station Wankdorf ging. Zwei Jahre darauf, im April 2012, lehnte der Gemeinderat den Kredit für die Videoüberwachung dann jedoch ab: Mit den Installationskosten in der Höhe von 77’000 Franken sowie den jährlichen Betriebskosten von 140’000 Franken könne man den Steuerzahler nicht belasten, lautete damals die Begründung.

Auf der Grossen Schanze ist es laut Nause legitim, die Videoüberwachung erneut in Erwägung zu ziehen. Und das, obwohl die Belebung des Perimeters bereits markant dazu beigetragen habe, dass sich die Situation verbessert hat – beispielsweise durch die Entstehung des City Beach und des sommerlichen Open-Air-Kinos.

Grosse Schanze ist städtischer Brennpunkt

Vergangenen Sonntag wurde in der Nacht auf Montag auf der Grossen Schanze eine junge Frau sexuell missbraucht. Die Minderjährige war gegen 0.30 Uhr auf Höhe des Spielplatzes neben dem Physikalischen Institut unterwegs, als ein Unbekannter sie übermannte und vergewaltigte. Der Täter ist zurzeit noch flüchtig. Seit Anfang 2015 ist der Missbrauch das vierte Sexualdelikt an einer Frau, das sich auf der Grossen Schanze ereignete. Auch Männer wurden in den vergangenen Jahren auf der Plattform oberhalb des Bahnhofs immer wieder Opfer von Raubdelikten. (DerBund.ch/Newsnet)