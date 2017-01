Nachtlebenaktivisten wollen Gegenkandidaten zu Lerch suchen

«Ich bin voll motiviert für weitere vier Jahre», sagt Christoph Lerch auf Anfrage des «Bund». Deshalb werde er am 21. Mai nochmals zur Wahl zum Regierungsstatthalter Bern-Mittelland antreten. Wird er nochmals gewählt, wäre das seine dritte Amtszeit. Konkurrenz ist bis jetzt noch nicht in Sicht: Bei den Mittellandsektionen von SVP und FDP heisst es, man interessiere sich grundsätzlich für jedes offene Amt. Kandidaten können aber beide Parteien noch nicht präsentieren. Meldeschluss ist der 20. März. Ein Gegenkandidat könnte dem SP-Mann Lerch aber auch von RGM-Seite entgegentreten, zumindest wenn es nach GFL-Stadtrat und Vorstandsmitglied der Berner Bar- und Club-Kommission (Buck), Manuel C. Widmer, geht.

Als Politiker, der sich für das Stadtberner Nachtleben starkmacht, gehört Widmer zu den sichtbarsten Kritikern Lerchs. Dieser gewichte die individuellen Bedürfnisse von Einzelpersonen höher als die von Gruppen, und er unterscheide nicht zwischen den unterschiedlichen Situationen in der Stadt und auf dem Land, sagt Widmer. Deshalb solle die Buck einen Gegenkandidaten finden, so Widmer. «Wir müssen zeigen, dass es eine Alternative zu Lerchs ‹bünzliger› Auslegung des Gesetzes gibt.» Für die Entwicklung der Stadt und für das Nachtleben sei Lerchs Art der Gesetzesinterpretation «eine Katastrophe». Dabei gehe es ihm nicht darum, einen SP-Mann aus seinem Amt zu verdrängen. «Ich würde das auch sagen, wenn Lerch in meiner Partei wäre», sagt Widmer.

Mit der Kritik könne er leben, sagt Lerch. «Ich kann es nie allen recht machen.» Seine Aufgabe sei es, alle Ansprüche gleichermassen zu gewichten und diese abzuwägen. «Ich kann mein Amt nicht politisch auslegen und sagen: ‹Dieses Gesetz ist in diesem Fall nicht so wichtig.›» Schliesslich müssten seine Entscheide auch weiterhin vor höheren Instanzen bestehen können. Wo es möglich sei, schöpfe er seinen Ermessensspielraum durchaus aus, findet Lerch.

Ruhigere Amtsperiode hinter sich

Lerch selbst zieht eine positive Bilanz über die letzten vier Jahre, die ruhiger verliefen als seine erste Amtsperiode ab 2010. Diese war stark von Konflikten um Lerchs Entscheide zum Berner Nachtleben geprägt. Neben harschen persönlichen Angriffen auf Lerch kam es in dieser Zeit zu den «Tanz dich frei»-Demonstrationen, als Reaktion auf Lerchs Entschluss, den Vorplatz der Reitschule temporär zu schliessen. 2012 und 2013 brachte «Tanz dich frei» jeweils gegen 10'000 Personen auf die Strasse. Zu solch offenen Konflikten kam es in den letzten drei Jahren nicht mehr.

Man habe eine hohe «Rechtsbeständigkeit» erreicht, sagt Lerch: «Unsere Entscheide wurden von höheren Instanzen grossmehrheitlich bestätigt.» Seine Amtsstelle sei nochmals effizienter geworden, man habe die Verfahren beschleunigen können. Zudem habe man die Täteransprachen bei häuslicher Gewalt aufgebaut. Auch die Bewilligungsverfahren für verschiedene grosse Bauprojekte wie etwa im Wankdorf, das Inselspital oder die alte Feuerwehrkaserne sowie diverse Wohnüberbauungen in der Region bezeichnet Lerch als Erfolg seines Amtes. Nicht zuletzt sei auch der Einbezug der Regierungsstatthalter bei der Suche nach Asylplätzen ein Erfolg. (Der Bund)