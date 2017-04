Mit dem Hasen kommen Frühling, Familie und der Stau

Zum religiösen Ursprung von Ostern hat Silvie Wanner keinen grossen Bezug mehr. «Wenn ich mal etwas Religiöses wissen will, dann frage ich meinen Kollegen, der Pfarrer ist», sagt die 48-jährige alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen. Seit sie mit 23 aus einer Freikirche ausgetreten ist, der ihre Mutter und ein Bruder nach wie vor angehören, lebe sie konfessionslos. Sie habe seither kein Bedürfnis verspürt, einer anderen Kirche beizutreten.

Obwohl Wanner sich von der Religion abgewandt hat, möchte sie ihren Söhnen in diesen Tagen das Suchen von Osternestern nicht vorenthalten. Sie erinnert sich an ihre eigene Kindheit und daran, wie sie es «immer sehr aufregend» gefunden habe, ein Geschenk zu suchen, das der Osterhase versteckt hatte. Ihren Söhnen werde er neue Velohelme bringen, sagt Wanner, während ihr Blick die Kinder sucht, die auf ihren Laufvelos durch den Berner Monbijou-Park sausen. Die beiden Vierjährigen wüssten bereits, womit sie beschenkt würden, denn in einem Geschäft habe man die Velohelme vorgängig probiert. Zur Erklärung sagte sie ihnen, «der Osterhase muss eure Kopfgrösse wissen». Glauben ihr die Kinder das? «Sie erzählen die Geschichte auf jeden Fall nach», sagt die studierte Sozialarbeiterin.

Allerdings: Der Osterhase habe die Neugierde der Kinder nicht gleich stark wecken können wie dessen Pendant an Weihnachten. «Über den Samichlaus wollten sie mehr wissen», resümiert Wanner. Vielleicht liege das daran, dass die Mutter selber mehr über den Samichlaus zu erzählen weiss als über den Osterhasen. Es sei eine «nette Geschichte», dieser Hase, der die Eier bringt. Doch allzu verbissen will sie diese den Kindern nicht erzählen. Denn die Enttäuschung ihrer Söhne solle sich dereinst in Grenzen halten, wenn sie realisieren würden, dass es nicht der Osterhase war, der die Velohelme besorgte.

Rituale für Nicht-Gläubige

Silvie Wanner liegt im schweizerischen Trend: Der Anteil der Konfessionslosen an der Gesamtbevölkerung wächst. Im Kanton Bern ist ihr Anteil in den letzten fünf Jahren von 15 auf über 18 Prozent gewachsen. In der Stadt Bern sind es sogar 28,4 Prozent, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören. Doch wie Silvie Wanner halten viele, obschon sie sich von der Religion abgewandt haben, an Symbolen wie dem Osterhasen fest. Für Martin Sallmann, Professor für Neuere Geschichte des Christentums an der Universität Bern, ist das nichts Ungewöhnliches (hier geht es zum Interview). Der Osterhase, der die Nester versteckt, sei ein Ritual, das nicht so eng an das religiöse Osterfest gebunden sei wie die kirchlichen Rituale des gemeinsamen Singens und Betens. Solche Rituale könnten sich mit der Zeit vom ursprünglichen religiösen Inhalt lösen, sagt Sallmann. Denn damit werden gute Erinnerungen an früher wach, weshalb man auch dann noch an ihnen festhält, wenn der religiöse Bezug zum Fest wegfällt.

Silvie Wanner schätzt Ostern nicht nur dafür, dass es ihren Kindern gute Erlebnisse und Geschenke beschert. Sie schätzt auch, dass ihnen an den Ostertagen mehr Zeit für den Aufenthalt bei der Familie bleibt. Ihre Angehörigen wohnen vorwiegend in der Ostschweiz. Wanner selbst hat vor sechs Jahren St. Gallen für Bern aufgegeben. An Ostern kommt sie mit der Familie ihrer Schwester zusammen. Auch Wanners Mutter wird dabei sein. Vielleicht auch der eine Bruder mit seiner Familie. Ihr Vater sei bereits gestorben als sie vier Jahre alt gewesen sei; danach habe ihre Mutter sie und ihre drei Geschwister allein aufgezogen.

Nur nicht mit dem Auto ins Tessin

Auch der 28-jährige Christian Salzmann wird über Ostern verreisen. Nicht, weil er sich gegen seine Familie stellen wollte. «Ich sehe meine Familie gerne», sagt Salzmann, auch er konfessionslos. Das Zusammenkommen an Ostern gehöre eigentlich zum «familiären Brauchtum». Seine Familie pflege «eine ausgeprägte Esskultur». Das salzmannsche Brunch-Buffet würde an Ostern noch etwas üppiger ausfallen, das nachmittägliche Essen einen Gang mehr enthalten als an einem gewöhnlichen Sonntag, sagt er. Doch diesmal will der Student Abstand von seinem Studium gewinnen. «Der Wunsch wegzugehen, war für meine Freundin und mich grösser als der Wunsch, Ostern mit der Familie zu verbringen.» Vor kurzem hätten sie die beiden Optionen gegeneinander abgewogen. Jetzt haben sie zwei Nächte in einem Hotel im Tessin, hoch über dem Luganersee, gebucht.

Christian Salzmann fährt über die Ostertage ins Tessin. Bild: Franziska Rothenbühler

Tessin über Ostern? Bei dieser Kombination dürften bei den meisten die roten Warnlichter angehen. Denn in der Vergangenheit führte dies stets zu langen Staus vor dem Gotthard. Auch dieses Jahr ist keine Ausnahme, im Gegenteil. Mit 14 Kilometern erreichte der Stau gestern für einen Karfreitag Rekordlänge. Die Wartezeit betrug zweieinhalb Stunden. Grund für die riesige Blechlawine dürfte wohl vor allem die schlechte Oster-Wetterprognose für die Alpennordseite sein. Die Autos standen bereits seit Donnerstagmorgen sechs Uhr und der Stau löste sich erst gestern am späten Abend auf.

Salzmann kennt das Warten im Stau nur zu gut. Vor einigen Jahren sei er vor dem Gotthardtunnel etwa drei Stunden stillgestanden. «Mitten im Nirgendwo» stehen zu bleiben, hin und wieder im Schritttempo vorwärtszukommen, nicht zu wissen, wie lange dieser Zustand noch andauern würde und sich bei alledem nicht anderweitig beschäftigen zu können: Das sei eine Erfahrung gewesen, die er kein zweites Mal machen wolle. Deshalb reise er «natürlich mit dem Zug» ins Tessin. Im Zug gehe es vorwärts, auch wenn dieser gestossen voll sein sollte. Doch auch die SBB verzeichneten am Freitag eine grosse Nachfrage und setzten Extrazüge ein. «Kein Problem», sagt Salzmann. Sollte er tatsächlich keinen Sitzplatz ergattern, seien er und seine Freundin flexibel genug, um auf ihren Rucksäcken im Gang des Zuges Platz zu nehmen.

Die Lesung vor dem Abendmahl

Die Zahl Konfessionloser nimmt zwar zu. Doch noch gehören über zwei Drittel der Kantonsbewohner entweder der reformierten oder der katholischen Kirche an. Die reformierte Kirche hat dabei mehr als drei Mal so viele Mitglieder wie die katholische. Es ist also nicht schwer, in der Stadt Bern Menschen anzutreffen, für die Ostern eine religiöse Bedeutung hat. Schwieriger wird es, jemanden zu finden, der bereit ist, öffentlich über den eigenen Glauben zu sprechen.

Annette Müller nimmt sich Zeit dafür. Die 49-Jährige ist Teil der evangelisch-reformierten Münstergemeinde, die ihre Gottesdienste im Berner Münster abhält. Dort, wo von Donnerstag bis Sonntag insgesamt fünf Gottesdienste stattfinden, wird Müller über die Ostertage einige Male anzutreffen sein. Die zweifache Mutter ist auch regelmässig als Vorleserin im Münster tätig. So las sie auch am Donnerstagabend den Gottesdienstteilnehmern die Geschichte von der Fusswaschung vor dem letzten Abendmahl vor.

In der dunklen Kirche

«Die Ostergeschichte», zu der Müller die biblischen Ereignisse von Gründonnerstag bis Ostersonntag zählt, «ist gespickt mit Appellen fürs Leben», sagt sie. Am Gründonnerstag etwa befinde sich Jesus mit seinen Gefährten im Garten Getsemani in Jerusalem. «Jesus fordert sie am Abend auf: Wachet mit mir», sagt Müller. Als er sich nach einer Weile umgeblickt habe, seien seine Anhänger jedoch alle am Schlafen gewesen. Diese Szene könne im übertragenen Sinn jedem Menschen etwas mitteilen und solle zum Nachdenken anregen. Müller fragt sich: «Wo schlafe ich in meinem Leben, obwohl ich hinschauen sollte?»

Annette Müller ist an Ostern mehrmals im Münster anzutreffen. Bild: Franziska Rothenbühler.

Am Karfreitag gedenke man der Leiden von Jesus am Kreuz und des anschliessenden Todes, des «absoluten Albtraums der Menschheit», wie es Müller ausdrückt. Albtraum deshalb, weil aus purer Angst einem Unschuldigen das Leben genommen worden sei. Um diese «ungeheure Ungerechtigkeit» den anwesenden Gottesdienstbesuchern vor Augen zu führen, werde an diesem Tag auch die Osterkerze ausgelöscht. «Es ist dann dunkel in der Kirche», sagt Müller. Auch die Karfreitag-Geschichte bietet Müller einen Denkanstoss fürs eigene Leben: «Wo handle ich in meinem Leben aus Angst heraus und was richte ich damit bei mir und meinem Umfeld an?», fragt sie sich laut.

Die kraftvollste Szene in der Ostergeschichte sei aber jene der Auferstehung, also wenn Jesus nach seinem Tod aus seinem Grab heraustritt. Es ist der Moment, wenn eine neue, brennende Osterkerze in die Kirche getragen wird. Aus dieser Geschichte nimmt Müller, die bereits im Teenageralter einen starken Glauben entwickelt hat, eine «grosse Aufbruchstimmung» mit. «Die Auferstehung von Jesus macht Hoffnung, weiterzuschreiten im Leben, an welchem Punkt man sich auch befindet», sagt die studierte Logopädin, die sich derzeit beruflich neu orientieren will. Der Frühling mit den längeren Tagen, den blühenden Gärten und Wäldern, dem Duft des Blütenstaubs würde diese Stimmung zusätzlich unterstützen. Falls es das Wetter erlaube, wolle sie mit ihrer Familie auch am Sonntag in die Natur gehen, nachdem man zusammen gegessen habe und alle ihre Osternester gefunden hätten.

Drei Tage durcharbeiten

Die 29-jährige Claudia Rossi ist eine jener Personen, die über die Ostertage arbeiten muss. Sie arbeitet als Pflegefachfrau bei der Heroinabgabestelle Koda Bern. So auch am Karfreitag und am Ostersonntag. «Die Abhängigen konsumieren auch an Ostern», sagt sie, weshalb die Abgabestelle über Ostern nicht geschlossen werden könne. Es sei in ihrem Betrieb Pflicht, an einem der drei Feiertage Ostern, Auffahrt oder Pfingsten zu arbeiten. «Plus an Weihnachten oder Neujahr.» Unter diesen Umständen arbeite sie gerne an Ostern, «denn an Auffahrt und Pfingsten ist das Wetter meistens besser», sagt sie. Dann habe sie mehr Optionen, etwas zu unternehmen. Zudem hätten einige ihrer Mitarbeiter Kinder, für die sei Ostern als Familienfest wichtig.

Claudia Rossi arbeitet über Ostern und hat nur am Ostermontag frei. Bild: Adrian Moser

Ostern habe aber nicht nur einen familiären, sondern auch einen «gemeinschaftlich-traditionellen» Wert. Das sehe sie zum Beispiel in der Psychiatrie Waldau, wo sie zwei bis drei Mal im Monat arbeitet, so auch am heutigen Samstag. An Ostern kämen dort immer alle zusammen, die Räume würden dekoriert, man fordere einander zum «Eiertütschen» heraus, backe zusammen Eierkuchen, esse viel Schokolade. «Das ist schön», sagt sie, fügt aber sogleich an, dass diese Traditionen auch das Gegenteil bewirken können. «Jenen, die wirklich allein sind, wird ihre Einsamkeit an den Feiertagen auf dem Silbertablett präsentiert.» Überall würden Leute beschenkt, überall würde einem «frohe Ostern» gewünscht und überall würden die dekorierten Schaufenster einen speziellen Tag ankündigen. «Es wird einem ständig vermittelt, dass man etwas verpasst, wenn man nirgends Mitglied ist.» Wer wisse, dass er von all dem nichts haben werde, den könne das noch einsamer machen, so Rossi, die sich als nicht religiös bezeichnet.

Vom Osterhasen weiss sie aber dennoch einiges zu berichten. Dieser sei übrigens, fügt Claudia Rossi an, ein Symbol für Fruchtbarkeit. Denn um die Ostertage würden sich für gewöhnlich auch in der Natur die ersten Knospen bilden. Der Osterhase sei aber auch die Lösung des ewigen Rätsels, ob zuerst das Huhn oder das Ei war. Denn «vor langer Zeit» habe sie «irgendwo» gelesen, dass es der Osterhase gewesen sei, der das erste Ei gebracht habe. «Das Ei war also zuerst», sagt Rossi und lächelt verschmitzt. Sie räumt ein, dass sie mit dieser Erklärung wenigstens jeweils alle Sympathien auf ihrer Seite habe. (Der Bund)