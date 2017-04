«Mit Ritualen wird eine heile Welt herbeigeführt»

Herr Sallmann, Ostern hat einen biblischen Ursprung. Es gibt aber auch Leute, die nicht religiös sind und trotzdem an Ostern Rituale feiern wie das Eierfärben und das spätere «Tütschen». Ist das nicht seltsam?

Auch wenn sich Menschen vom christlichen Glauben entfernen, können sie an Ritualen festhalten, die sie im Zusammenhang mit christlichen Festen erlebt und eingeübt haben. Dies tun sie, weil die Rituale Resonanzen in ihnen auslösen.

Was meinen Sie mit Resonanzen?

Mit Resonanzen meine ich Empfindungen, Bilder, Erinnerungen. Nehmen wir das Beispiel von Kindern, die mit ihren Eltern oder Grosseltern im kirchlichen Rahmen Ostern feiern, zum Gottesdienst gehen, Eier färben und diese im Garten suchen. Sie erleben Freude und Geborgenheit in der Familie, erleben sprichwörtlich eine «heile Welt». Wenn sie dann als Erwachsene wiederum mit ihren Kindern Ostern feiern, werden durch die gleichen Rituale diese Empfindungen wieder geweckt, auch wenn der Gottesdienst möglicherweise keine Rolle mehr spielt.

Rituale können sich loslösen vom ursprünglichen Sinn des Festes?

Rituale können mit dem ursprünglichen Sinn des Festes unterschiedlich stark verbunden sein. Gottesdienstliche Rituale wie Hören der biblischen Texte, Singen der Lieder und gemeinsames Beten sind eng an Ostern gebunden, während Eier färben, Geschenke verstecken oder das gemeinsame Essen lockerer damit verbunden sind. Letztere Bräuche können sich vom ursprünglichen Inhalt lösen, werden für sich begangen und lösen die positiven Erinnerungen und Empfindungen aus, die vielleicht seit der Kindheit damit verbunden sind. Der Zweck ist aber bei beiden Ritualsformen derselbe, nämlich das Herbeiführen einer «heilen Welt».

Die Welt ist aber nicht nur heil.

Das stimmt. Wenn ich heute im Radio höre, dass in mehreren Ländern Afrikas wegen einer Dürre viele Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind, oder wenn ich an das unsägliche Leiden denke, das die Bevölkerung in Syrien seit Jahren erlebt, dann kann mir niemand sagen, die Welt sei heil.

Also gehört zum Feiern von Ostern eine gute Portion Selbsttäuschung?

Nein, im Gegenteil. Dem Osterfest geht die Kreuzigung Jesu am Karfreitag voraus. Dort werden die tiefsten Tiefen menschlichen Leidens durchlebt. Die grosse Freude an der Auferstehung von Jesus entsteht gerade deshalb, weil die Gläubigen auch um dieses ungeheure Leid wissen.

Feiern Sie Ostern?

Ja, ich werde mit meiner Familie feiern. Wir besuchen den Gottesdienst und geniessen danach die gemeinsame Zeit beim Essen und bei Gesprächen. Und natürlich «tütschen» wir die Eier, die wir selbst gefärbt haben. Dabei kann ich nicht zugleich laufend an die Toten in Syrien denken. Ich glaube, dass es trotz der Not in der Welt legitim ist, mit der Familie zu feiern, wobei dafür eine gewisse Zufriedenheit und Gemeinschaft vorhanden sein müssen.

Was meinen Sie mit Gemeinschaft?

Wir alle kennen diese Geschichten mit Familienfesten: Krampfhaft wird versucht, wenigstens für die Zeit der Zusammenkunft eine gewisse Harmonie zu erhalten, bis einem irgendwann der Kragen platzt. Das zeigt, dass eine «heile Welt» nicht herbeigezaubert werden kann. Es muss ein Boden von Vertrauen und Gemeinschaft vorhanden sein, um feiern zu können, erst dann erträgt es manchmal auch Misstöne.

Was macht Ostern und Weihnachten für das Christentum so bedeutsam?

An Ostern und an Weihnachten wird für Christen Gottes Gesicht erkennbar. Dass Gott in der Geburt Jesu Mensch wird und sich damit ganz den Menschen zuwendet, ist bis heute ein anstössiger Gedanke, weil Gott eigentlich per Definition nicht Mensch sein kann. Für die Christen aber zeigt sich gerade darin Gottes Menschenfreundlichkeit.

Das zeigt die Bedeutung von Weihnachten. Wie ist es mit Ostern?

Am Ende von Jesu Leben bestätigt Gott diese Menschenfreundlichkeit. Obwohl Menschen Jesus auf übelste Art und Weise zu Tode bringen, lässt Gott nicht alles im Tod versinken, sondern hält am Leben fest, hält an seinen Menschen fest. Dieser Wandel vom Dunkel zum Licht, vom Verrat zur Treue, vom Tod zum Leben begründet für Christen ein hoffnungsvolles Leben in dieser Welt.

Und woher kommt der hierzulande praktizierte Eier-Kult?

In vielen Schöpfungsmythen alter Kulturen steht das Ei am Anfang. Aus einem kosmischen Ei, das das Chaos darstellen soll, entspringt durch Veränderungen und Teilungen schliesslich ein geordneter Kosmos, die Welt, wie wir sie heute kennen. Das Ei wurde somit schon früh mit dem Ursprung des Lebens in Verbindung gebracht. Bis heute symbolisiert es Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Das Ei fand Eingang auch ins Christentum, wo es Symbol für das neue Leben, die Auferstehung, ist. Es wird daher an Ostern verschenkt, wunderbar verziert, manchmal mit kostbaren Materialien ausgearbeitet. Dabei gab es früher neben dem Hasen noch andere Gabenbringer wie Henne, Fuchs oder Storch. Warum der Osterhase sich durchsetzte, ist nicht geklärt. (Der Bund)