Mettler wird GLP-Fraktionschefin

In der Stadtratsfraktion der Grünliberalen wird Melanie Mettler künftig allein Fraktionschefin. Wie die Partei am Donnerstag mitteilt, hat sich Peter Amman per Ende Jahr aus dem Co-Präsidium zurückgezogen. Er gebe das Amt aus beruflichen Gründen auf. Stellvertretender Fraktionschef wird Claude Grosjean.

(gbl/pd)