Mess Barry löst Debatte um Film-Verbot im Stadtrat aus

Eine ungewöhnliche Situation hat am Donnerstag im Stadtrat für Unruhe im Ratsaal gesorgt – zumindest für grössere Unruhe als gewöhnlich: Weibel und Ratssekretär begleiten einen Besucher von der Tribüne aus dem Saal. Er hatte mit dem Handy die Debatte gefilmt – die nötige Bewilligung dazu hatte er nicht.

Der filmende Besucher war kein Unbekannter: Mess Barry war bis Ende 2016 selbst vier Jahre im Stadtrat, zuerst für das Grüne Bündnis, ab 2015 als parteiloser Parlamentarier in der «Freien Fraktion» mit den Vertretern von AL, PdA und GPB-DA.

Vorstoss aus der Pause

Er habe dabei sein wollen, während der Rat sein Postulat zur «Zufluchtstadt Bern» behandelte, sagt er auf Anfrage. Es sei nirgends ersichtlich, dass man als Besucher nicht filmen dürfen. «Da müsste mindestens ein Infoblatt am Eingang aufliegen.» Er finde aber, weil die Debatte öffentlich sei, müsste das Filmen sowieso erlaubt sein.

Der Vorfall liess GFL-Stadtrat Manuel C. Widmer aktiv werden: In der Pause dann griff er in die Tasten und formulierte einen Änderungsantrag zum Reglement: Das Verbot solle aufgehoben werden und Aufnahmen nur noch in begründeten Fällen untersagt sein. Die aktuelle Regelung sei nicht mehr zeitgemäss. Heute habe jeder ein Handy, mit dem auf einfachste Weise fotografiert, gefilmt oder gerade direkt ins Internet gestreamt werden könne.

Ganz so spontan, wie es erscheinen mag, sei sein Antrag nicht, sagt Widmer am Freitag. Natürlich habe er erst im Gespräch mit seinen Ratskollegen abgeklärt, wie die Stimmung sei. Die Unterschriften auf seinem Vorstoss zeigen: Das Anliegen ist breit abgestützt.

Zudem sei der Antrag quasi ein Folgeantrag zu einem Vorstoss im September, so Widmer. Damals forderte er, dass die Debatte live ins Internet übertragen werde – wie es etwa im Grossen Rat oder im Nationalrat bereits geschieht. «Es ist ja auch in unserem Sinne, wenn uns mehr Leute zuschauen.» Die Ratsdebatte sei schliesslich explizit für die Öffentlichkeit bestimmt. Trotzdem werde sie immer weniger beachtet, von Besuchern aber auch von den Medien.

«Nicht das richtige Vorgehen»

Und was sagt Ratspräsident Christoph Zimmerli (FDP)? Er habe nicht erkannt, dass der Filmende der Alt-Stadtrat Barry sei. Es sei zudem kein Saalverweis gewesen, betont Zimmerli. Nachdem Barry nach zweimaliger Aufforderung durch Ratsweibel und -Sekretär das Handy nicht weggelegt habe, sei er gebeten worden, den Saal zu verlassen.

Barry hätte aber wieder zurückkommen können, wenn er denn er nicht filme, so Zimmerli. «Solange das Reglement so ist, muss ich das anwenden», sagt er. Er habe Verständis dafür, dass Widmer das Reglement in diesem Punkt ändern wolle. Das Vorgehen kritisiert Zimmerli aber: «Das Reglement müsste in mindestens einem dutzend Punkten an die heutige Zeit angepasst werden. Das wäre Arbeit für eine Kommission, was ich bereits beim Antritt als Stadtratspräsident gefordert hatte.» Ein Vorstoss, in der Pause geschrieben, halte er nicht für das richtige Vorgehen. (zec)