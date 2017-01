«Mehr Überwachung» hat in Bern kaum Chancen

«Das ist eine althergebrachte Idee des Sicherheitsdirektors, und sie wird auch diesmal nicht auf fruchtbaren Boden fallen», sagt Stadträtin Leena Schmitter (GB). Sie reagiert damit auf einen Vorschlag von CVP-Gemeinderat Reto Nause. Dieser erwägt, Überwachungskameras bei der Grossen Schanze zu installieren, nachdem dort am vergangenen Wochenende eine junge Frau sexuell missbraucht worden war (der «Bund» berichtete).

Mit ihrer Einschätzung könnte Schmitter Recht haben: Zwar fordert Nause eine «breite politische Diskussion». Diese Diskussion hat man in Bern allerdings schon mehrfach geführt; in den letzten zwölf Jahren beriet der Stadtrat über ein Dutzend Geschäfte zum Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Insbesondere Parlamentarier links der Mitte haben aber mit jeweils grosser Mehrheit jene Vorlagen bachab geschickt, die auf einen Ausbau der Überwachung zielten. Mit den letzten Stadtratswahlen ist das Parlament weiter nach links gerutscht – dass in Bern neue Überwachungskameras installiert werden, ist damit sehr unwahrscheinlich geworden. Und auch eine Grundsatzdebatte dürfte kaum Bewegung in die Sache bringen: Die Fronten sind verhärtet.

Nutzen ist umstritten

Matthias Stürmer, EVP-Stadtrat und Präsident der Sicherheitskommission, sieht ebenfalls schwarz für Nauses Idee. Zwar unterstütze er «alle Massnahmen, die die Sicherheit auch effektiv erhöhen». Bei Kameras sei dieser Effekt aber nicht erwiesen. Die Polizei könne auch bei Echtzeit-Überwachung nicht in einer Minute vor Ort sein. «Das wäre nur bei massiver und flächendeckender Überwachung der Fall. Und dagegen sträube ich mich.»

Erst im August letzten Jahres hat sich die wählerstärkste Partei der Stadt Bern erneut gegen Überwachung im öffentlichen Raum ausgesprochen: Im Positionspapier der Sozialdemokraten steht, diese sei abzulehnen. Es erstaunt daher nicht, dass Lena Sorg, Co-Fraktionspräsidentin der SP im Stadtrat, grundsätzlich gegen Überwachungskameras ist. «Das verlagert die Kriminalität nur und nützt nachweislich nichts bei deren Bekämpfung», sagt sie. Solche Diskussionen immer wieder zu führen, erachte sie aber als durchaus wichtig. Sie sehe aber keinen Anlass, die Überwachung in irgendeiner Form auszubauen.

Die konsequenten Befürworter der Überwachung finden sich im Stadtrat im rechten Spektrum: «Die Kameras sind dringend nötig», sagt Roalnd Iseli (SVP), ebenfalls Mitglied der Sicherheitskommission. Er und seine Parteikollegen Henri-Charles Beuchat und Alexander Feuz gehören zu jenen, die sich regelmässig für solche Massnahmen einsetzen. «Linke sind dagegen, weil sie ihre Privatsphäre schützen wollen – aber Sicherheit geht nun mal vor.» Und wer nichts zu verbergen habe, sei ja auch nicht davon betroffen, das Videomaterial werde ja auch wieder gelöscht. «Es braucht vermehrt grossflächige Kameraüberwachung, gerade an neuralgischen Punkten wie bei der Grossen Schanze und der Reithalle.» Alternativen sieht Iseli keine: «Man könnte höchstens noch die Polizeipräsenz erhöhen. Aber die sind personell ja auch am Anschlag.»

Crime Mapping als Alternative?

An alternativen Lösungsvorschlägen mangelt es indessen nicht. Leena Schmitter will die Grosse Schanze «beleben». Aber nicht mit einem «City-Beach-Käfig mit Konsumzwang», es brauche etwas Offenes für alle. «Die Debatte sollte nicht lauten: Wollen wir den Ort überwachen? Sondern: Wie machen wir ihn einladender?» Da nun das Bewilligungswesen bei der Stadt Bern und nicht mehr beim Kanton liege, könne sich durchaus etwas tun. Matthias Stürmer hat eine eher technische Lösung parat: Mit dem sogenannte Crime Mapping erfassen Polizeibehörden in den USA und in Grossbritannien Straftaten, lokalisieren sie und nennen Art und Zeit des Tathergangs. Diese Daten werden veröffentlicht – jeder sieht, an welchem Ort zu welcher Zeit welches Delikt begangen wurde. «So könnte man Transparenz schaffen. Idealerweise setzt das öffentlichen Druck auf, und man muss anschliessend effektiv etwas unternehmen.»

Bei der Kantonspolizei Bern kennt man das Vorgehen, es ist aber kein Thema. Anders ist dies bei der Stadtpolizei Zürich: Seit mehreren Jahren wird hier Crime Mapping eingesetzt. «Wir haben uns aber dafür entschieden, die Daten nicht zu veröffentlichen», sagt Mediensprecher Marco Cortesi. Dies, weil Karten und Einträge ohne umfangreiche Erklärungen «eher verunsichern».

Die offizielle Crime Map von London lässt sich hier abrufen: https://www.police.uk/metropolitan/00BK17N/crime (DerBund.ch/Newsnet)