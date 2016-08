Mann greift bei Streit in Bern zu Messer

Am späteren Sonntagnachmittag wurde in der Aarbergergasse ein Mann angehalten, der in einem Streit zu einem Messer gegriffen hatte. Der zweite in den Streit verwickelte Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Wieso es zum Streit kam, ist für die Polizei noch unklar, wie sie und die regionale Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen. Der leicht verletzte Mann konnte das Spital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (jur/sda)