Luzius Theiler liest dem Stadtrat die Leviten

Wenn einer die Geschichte des Berner Stadtrats kennt, dann ist es Luzius Theiler: Vor fünfzig Jahren wurde der damals 27-Jährige als jüngstes Mitglied ins Parlament gewählt. Zwischenzeitlich sass er im Grossen Rat und kehrte wieder ins Stadtparlament zurück. Als mittlerweile amtsältester Politiker hat Theiler diese Woche an der ersten Sitzung der neuen Legislatur die «freiwillig beschlossenen Selbstentmachtungen» des Stadtrates gegeisselt. So habe das Parlament die städtischen Werke, die Wohnliegenschaften und die Altersheime ohne Not in «gemischtwirtschaftliche Organe» ausgelagert. Und durch die Einführung von «New Public Management» sogar auf seine «wichtigste Aufgabe, die Budgetierung und Kontrolle der Rechnung» zum Teil verzichtet.

Diese «Selbstentmachtungen» hätten vor dem Hintergrund einer Zentralisierung von Spitalwesen, Polizei, öffentlichem Verkehr und Schule stattgefunden. «Das Parlament hat ständig an Einfluss und Bedeutung verloren», sagte Theiler. Dem Gemeinderat wiederum mangle es am nötigen Respekt vor dem Parlament, indem er erheblich erklärte Motionen, die ihm lästig seien, «fristverlängert, bis wir alle nicht mehr da sind», sagte Theiler.

Im Namen der Revolution

Es gehe nicht darum, dem Gemeinderat irgendwelche Kompetenzen wegzunehmen. Es gehe einzig darum, dass das Parlament seine Kompetenzen, «letztlich eine Errungenschaft der Französischen Revolution», wieder ausüben könne, sagte Theiler. Zu diesem Zwecke brauche es eine «grundlegende Parlamentsreform», die eine Verstärkung der Ressourcen im Ratssekretariat, einen Ausbau der Einsichtsrechte für Parlamentarier und eine angemessenere Honorierung derselben vorsehe. Zudem solle der Gemeinderat «höchstens drei Monate Zeit» haben, um Vorstösse zu beantworten, sagte Theiler. (Der Bund)