Littering: Gewerbepolizei greift öfter zum Bussenzettel

Das Gespräch suchen, ermahnen, sensibilisieren – und erst im Notfall büssen. So kommunizierte die Stadtberner Gewerbepolizei bisher ihren Umgang mit Abfallsündern im öffentlichen Raum. Diese Zeiten sind nun vorbei. «Wir haben den Kampf gegen Littering intensiviert und ausgedehnt», sagt Norbert Esseiva, der Leiter der Orts- und Gewerbepolizei der Stadt Bern.

Das Ergebnis zeigt sich in der Bussenstatistik. Wurden 2014 und 2015 je etwa 50 Personen gebüsst, sind es heuer (Stand Ende November) bereits 81. Über 90 Prozent der Bussen fallen auf Raucher, die ihre Zigarettenstummel nicht fachgerecht entsorgen. Bei den Fast-Food-Verpackungen – eigentlich dem grösseren Ärgernis – sei es schwieriger, die Urheber zu eruieren, sagt Esseiva. «Wenn eine Gruppe Schüler zusammen isst und eine Mc-Donalds-Tüte liegen bleibt: Wen wollen Sie dann büssen?»

Obwohl die Anzahl Bussen noch immer überschaubar ist, hält Esseiva die Repressionsstrategie für erfolgreich. Die Bussen hätten insofern auch einen präventiven Charakter, als die Leute gerade wenn «Uniformierte» in der Nähe seien, ihre Abfälle korrekt entsorgten. «Die Situation hat sich stark verbessert; man merkt gut, dass wir Litteringkontrollen durchführen», sagt er.

Anderer Meinung ist Patric Schädeli vom Tiefbauamt der Stadt Bern. «Ich habe in den letzten fünf Jahren weder eine Ab- noch eine Zunahme von Littering beobachtet», sagt er. Geändert hätten sich bloss die «Hotspots». So sei in diesem Sommer dank des Kubus die Situation auf dem Waisenhausplatz besser gewesen. Dafür hätten sich etwa auf dem Falkenplatz im Länggassquartier und auf dem Breitenrainplatz neue Problemorte gebildet. «Das kann sich aber schnell wieder ändern.» Konstant schlecht bleibe dafür die Lage an der «Ausgehmeile» in der Innenstadt oder am Aareufer während der Sommermonate.

Wie viele Tonnen Abfall jährlich auf die Strasse geworfen wird, weiss das Tiefbauamt nicht. «Wir entsorgen jährlich zwischen 3000 und 3500 Tonnen Abfall», sagt Schädeli. Dazu gehörten aber auch allgemeine Wischabfälle sowie der Inhalt der öffentlichen Abfalleimer. Eine weitere Zahl liefert eine Studie des Bundes: 150 Millionen Franken – so viel kostet Littering jährlich die Gemeinden und Städte.

Gebühr verzögert sich weiter

Dementsprechend gross ist das Interesse der Behörden, Littering einzudämmen – oder zumindest die Kosten dafür abzuwälzen. Letzteres versucht die Stadt Bern schon so lange wie erfolglos: Eine erste Litteringgebühr wurde vom Bundesgericht 2012 für widerrechtlich erklärt. Die Stadt musste daraufhin Liegenschaftsbesitzern in Rechnung gestellte Gelder zurückerstatten.

Doch nur wenige Monate später plante der Gemeinderat bereits eine Neuauflage. Bis 2015 solle die neue Gebühr – dieses Mal ausschliesslich für Verkäufer von «Unterwegs-Verpflegung» – eingeführt sein, sagte die damalige Gemeinderätin Regula Rytz (GB). Als Gemeinderätin Ursula Wyss 2013 dann einen Entwurf vorstellte, hagelte es Kritik vonseiten des Gewerbes und der bürgerlichen Parteien. Der Entwurf sah vor, dass ein durchschnittlicher Kiosk jährlich bis zu 7500 Franken hätte berappen sollen.

2014 präsentierte Wyss dem Stadtrat im Rahmen einer Kreditvorlage eine überarbeitete Version. Neu war vor allem die Bezeichnung: Statt von einer Litteringgebühr war nun von einem «Sauberkeitsrappen» die Rede. Das verhalf der Vorlage aber auch nicht zum Durchbruch. Laut dem Zeitplan hätte die Vernehmlassung 2015 starten und die Gebühr 2016 in Kraft treten sollen.

Dazu ist es nicht gekommen. Nicht einmal die Vernehmlassung wurde bisher durchgeführt. Diese werde «voraussichtlich» 2017 starten, sagt Walter Matter, der Leiter Entsorgung und Recycling der Stadt Bern, auf Anfrage. Die Verzögerung erklärt er mit der Komplexität der Vorlage. So sei es schweizweit die erste Gebühr dieser Art. Weiter ist die Verzögerung darauf zurückzuführen, dass die Stadt eine erneute Pleite vor Gericht zwingend verhindern will. «Wir haben das Gebührenmodell im Austausch mit verschiedenen Juristen erarbeitet», sagt Matter. Und wann wird die Gebühr umgesetzt sein? «Das ist zurzeit noch nicht absehbar.» (Der Bund)