Links-Grün will höhere Löhne für die städtischen Angestellten

Von Graffenried ist nicht der Top-Verdiener

Berns Gemeinderäte verdienen mehr als ihre Top-Kader, aber weniger als die Chefs der stadtnahen Betriebe.



In der Stadt Bern erhalten alle Gemeinderäte den gleichen Lohn: 224'594 Franken. Das entspricht 13 Monatslöhnen à rund 17'000 Franken. Hinzu kommen Spesenpauschalen von 12'000 Franken für Gemeinderäte und 16'000 Franken für den Stadtpräsidenten. In vielen Städten sind die Löhne höher. In Bern wurde 2004 die Initiative «200'000 sind genug» angenommen, seither wird den Gemeinderäten nur die Teuerung ausgeglichen.



Die Spitzenverdiener im städtischen Kader erhalten weniger als die Gemeinderäte. Der Maximallohn liegt bei 223'119 Franken. So viel verdient derzeitig niemand, wie es beim städtischen Personalamt auf Anfrage heisst. Den aktuell höchsten Lohn konnte am Donnerstag niemand eruieren. Der «Bund» publizierte vor einiger Zeit die Zahlen von 2013: Der bestbezahlte Chefbeamte brachte es auf ein Einkommen von rund 216'000 Franken, vier weitere Personen schafften es ebenfalls über die Grenze von 200'000 Franken.



Hingegen verdienen die Chefs der stadtnahen Betriebe mehr als die Gemeinderäte. Daniel Schafer, Geschäftsführer von Energie Wasser Bern, erhielt im letzten Jahr 253 749 Franken, bei Bernmobil-Direktor René Schmied waren es 2015 249'300 Franken.



Der Minimallohn in der Berner Stadtverwaltung beträgt derzeitig 46'437 Franken pro Jahr. Das ist 4,8-mal weniger als der theoretische Höchstlohn. Die 2013 gescheiterte 1:12-Initiative auf nationaler Ebene hätte die Stadt vor keine Probleme gestellt. Der Gemeinderat will den Minimallohn nun auf 48 500 Franken heben, als Nächstes befindet der Stadtrat darüber. Diese Anpassung hat aber nur symbolischen Charakter. Der Gemeinderat schrieb in einer Mitteilung, dass «ausnahmslos» höhere Löhne bezahlt würden. Die neue GB-Motion verlangt einen Mindestlohn von 49'400 Franken.



Kürzungen in Biel und Burgdorf



Andernorts sind immer noch die Gemeinderatslöhne im Fokus. In Biel wurde im letzten Jahr eine Initiative der Jungen SVP angenommen. Der Stadtpräsident verdient neu 220'000 statt 262'000 Franken, auch die anderen Gemeinderäte mussten Einbussen in Kauf nehmen. In Burgdorf überwies das Parlament im November eine GLP-Motion, die eine Reduktion des Stadtpräsidenten-Gehaltes von 234'000 auf 195'000 Franken verlangt. Die GLP stört es nicht, dass dadurch einzelne Kaderleute «unter Umständen etwas mehr verdienen» als der Stadtpräsident. (ad)