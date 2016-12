Lediges, weibliches Bern

Auch die Stadt Bern hat jüngst ihr statistisches Jahrbuch 2015 publiziert. Wer in dem grafisch aufbereiteten Werk blättert, stösst auf viel Wissenswertes und auch allerlei Merkwürdiges, etwa ein Bevölkerungs-«Tannenbäumchen».

Wer beim Anblick der Tannenbaumgrafik weihnachtliche Gefühle entwickelt, liegt allerdings falsch. Die waagrechten angeordneten, unterschiedlich breiten Balken stellen den Altersaufbau der Berner Wohnbevölkerung dar mit eher wenigen Kindern, vielen Erwachsenen und abnehmenden Bevölkerungszahlen mit fortschreitendem Alter.

Quelle: bern.ch, Statistik Stadt Bern

Die Tannenbaum-Form der Grafik ist demnach charakteristisch für eine Stadt mit einem hohen Anteil an Erwerbstätigen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren.

In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten hat sich die ehemals kopflastige Tanne mit einem hohen Anteil an über 60-Jährigen zu einer schlankeren Form mit dickerem Bauch gewandelt. Konkret heisst das: Die Stadt Bern hat sich verjüngt. Das Durchschnittsalter der Berner Bevölkerung lag Ende 2015 bei knapp 41 Jahren.

Im Vergleich zur fast perfekten Tannenbaum-Form des Stadtberner Altersaufbaus wirkt jener des Kantons Bern eher wie ein unförmiger Blob. Deutlich erkennbar ist hier die Alterung der Babyboomer-Generation, die heute zwischen 45 und 59 Jahre alt ist.

Stadt der Frauen

Die Stadt Bern ist weiblich - und ledig. Auf 100 Frauen kommen in Bern 91 Männer - je nach Quartier ist es sogar noch weniger. Erklären lässt sich der «Frauenüberschuss» unter anderem durch die höhere Lebenserwartung. Eine Rolle spielt auch die gebietsweise starke Präsenz von Institutionen des Gesundheitswesens wie Spitäler oder Altersheime.

Mehr als die Hälfte der Stadtberner Bevölkerung ist ledig, nämlich ganze 55,1 Prozent. Dabei sind Schweizerinnen und Schweizer deutlich häufiger unverheiratet als Ausländerinnen und Ausländer.

In den Stadtteilen Bümpliz-Oberbottigen und Kirchenfeld-Schosshalde leben überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche, wie das Jahrbuch verrät. Laut Statistik ist es möglich, dass die Stadt Bern im Jahr 2035 rund 150'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen wird.

Gut 91,5 Prozent der Beschäftigten in der Stadt Bern sind im Dienstleistungssektor tätig, was in der «Beamtenstadt» Bern nicht weiter verwunderlich ist. Politisch stimmen die Bernerinnen und Berner meist wie der Kanton und die Schweiz. Die aktivsten Wählenden sind laut Statistik Männer zwischen 70 und 74 Jahren.

An Bern mögen die Bewohner vor allem die Schönheit der Stadt und die überschaubare Grösse, auch das haben die Statistiker herausgefunden. Probleme orten die Bernerinnen und Berner beim Verkehr, bei Dreck und Schmierereien sowie bei der Reitschule.

Wärmere Aare, mehr Sommertage

Auch das Wetter fehlt natürlich nicht in der Statistik: 2015 wurden 31 Sommertage mehr gezählt als im Vorjahr. Die durchschnittliche Aaretemperatur betrug 11,7 Grad und lag damit ein bisschen über dem Durchschnitt. Geschneit hat es übrigens in Bern eher mittelmässige 54 Zentimeter.

Zudem finden sich neben einer Fülle an Informationen zu Themen wie Volkswirtschaft, Raum und Umwelt, Bildung oder Soziales auch Aperçus. So weiss die Statistik zum Beispiel, dass 2015 die Schokolade in Bern so teuer war wie seit 15 Jahren nicht mehr oder dass am Flughafen Bern-Belp 15 Prozent mehr Flugzeuge enteist wurden als im Vorjahr. Ausserdem wurden 7 Prozent mehr Kinoeintritte registriert; der grösste Blockbuster war der neue James Bond-Streifen «Spectre». (rsi/sda)