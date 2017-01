Kurde fühlte sich in einer Notwehrsituation – doch Polizisten handelten korrekt

Der Vorfall liegt Jahre zurück, das Justizverfahren kostet den Kanton Bern einen hohen fünfstelligen Betrag – und am Schluss ging es aus wie das Hornberger Schiessen. Doch dies ist eine arg verkürzte Darstellung. Im Verfahren, das am Mittwoch vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland zum Abschluss kam, ging es um Wichtiges: um die Frage, ob die Polizei Amtsmissbrauch begangen habe, indem sie einen Mann in ihrem Gewahrsam mit unnötiger Gewalt traktiert habe.

Der Vorfall spielte sich an einem Septemberabend im Jahr 2011 ab. Ein heute 44-jähriger Kurde reiste von Olten nach Bern. Da er kein Billett vorwies, brachte ihn die Transportpolizei auf den Polizeiposten im Hauptbahnhof Bern, zusammen mit anderen Personen.

Bis dahin verlief alles problemlos. Der Kurde durfte mit dem Handy telefonieren. Dann sagten ihm die Beamten, er müsse jetzt aufhören, und als er nicht gehorchte und sie ihn am Arm packten, eskalierte die Situation. Er widersetzte sich den Polizisten und schlug um sich, sodass andere Beamte eingriffen und ihn zu Boden drückten, um ihm Handschellen anlegen zu können.

Dann geschah laut der Richterin etwas Seltsames. Als sie ihm später die Handschellen wieder abnehmen wollten, wehrte er sich erbittert – anstatt sich über die bald wiedererlangte Bewegungsfreiheit zu freuen. Schliesslich gelang es, die Handschellen zu öffnen. Man sagte ihm, er dürfe gehen, doch er blieb, randalierte und beschimpfte die Polizisten aufs Übelste. Diese redeten beruhigend auf ihn ein, doch blieb er aufgebracht.

Da die Beamten allmählich mit dem Latein am Ende waren, zogen sie weitere Polizeikräfte bei, zuletzt Angehörige der Sondereinheit Enzian. Als einer dieser Spezialpolizisten sich dem Mann näherte, riss der Kurde dessen Schlagstock zur Seite und machte Anstalten, mit einem scharfen Stück Plexiglas aus einer beschädigten Lampe auf ihn loszugehen. Also setzte der Enzian-Polizist einen Taser ein, ein elektrisches Destabilisierungsgerät. Erst jetzt liess sich der Mann unter Kontrolle bringen.

Verfahren war gerechtfertigt

Die Polizei zeigte den Mann später wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte an. Der Kurde reagierte mit einer Klage wegen Amtsmissbrauchs. Papier wurde produziert, dann wollte die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen, doch der Anwalt des Kurden beschwerte sich beim Obergericht. Deshalb mussten sechs Polizisten vor Gericht antreten. Einzelrichterin Bettina Bochsler sprach sowohl den Kurden als auch die Polizisten frei. Ausser Spesen nichts gewesen? Nein, befand die Richterin, das Verfahren sei nötig gewesen.

Wenn der Verdacht im Raum stehe, dass die Staatsgewalt unkorrekt gehandelt haben könnte, müsse dies untersucht werden. Zeige sich, dass die Vorwürfe stimmten, wisse die Polizei, dass sie schwarze Schafe beschäftige. Komme die gerichtliche Untersuchung aber zum Schluss, dass alles korrekt gelaufen sei, stärke dies das Vertrauen in die Behörden und den Rechtsstaat.

Das Packen einer Person, das Niederdrücken und der Einsatz des Tasers bedeute Gewalt, legte Bochsler dar, doch dazu sei die Polizei berechtigt, «ansonsten kann ein Polizist mit seinem Beruf aufhören». Sie dürfe lediglich keine übermässige Gewalt einsetzen. Die Resultate der ärztlichen Untersuchung legten nicht nahe, dass die Polizei grobe Gewalt angewendet habe.

Ihr Verhalten sei durch das bernische Polizeigesetz vollkommen gedeckt. Sie habe auch nicht den Eindruck gewonnen, so Bochsler, dass sich die Polizisten bei ihren Aussagen vorab auf eine einstudierte Version geeinigt hätten. Ihre Aussagen seien glaubwürdig und nachvollziehbar.

Doch weshalb rastete der Kurde aus scheinbar nichtigem Anlass derart aus? Aus seinem Lebenslauf lasse sich erkennen, dass er auf türkischen Polizeistationen Gewalt erlebt habe. Wenn er Uniformen sehe oder hart angefasst werde, habe er ein Flashback und fühle sich bedroht. Die Richterin bedauerte, dass weder der Staatsanwalt noch die Verteidiger ein psychiatrisches Gutachten verlangt hätten, denn der Mann war in psychiatrischer Behandlung, da er offenbar an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet.

Die Richterin billigte ihm eine sogenannte Putativ-Notwehr zu. Er habe sich in einem «Sachverhaltsirrtum» befunden und sich gegen eine vermeintliche Gefahr wehren wollen. «Ich hoffe, dass Sie nie mehr in eine solche Situation kommen», sagte die Richterin zum freigesprochenen Kurden – und der türkischstämmige Anwalt übersetzte das Schlusswort für seinen Klienten. (Der Bund)