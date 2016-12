Kunsteisbahn verärgert Märitleute

Kunsteisbahn auf dem Bundesplatz

Ab dem heutigen Mittwoch kann man auf der Kunsteisbahn auf dem Bundesplatz «schlöfle». Bis zum 19. Feburar 2017 ist sie täglich zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet. An jedem Donnerstag ab 16 Uhr können die Kleinsten ausserdem das Schlittschuhlaufen mit der Unterstützung von Eislauftrainern erlernen. In den kommenden zwei Monaten würden wieder um die 40'000 Besucher erwartet, teilen die Betreiber der Eisbahn in einer Medienmitteilung mit. Das Eislaufen ist auch in diesem Jahr wieder gratis, Schlittschuhe können kostenpflichtig gemietet werden. Zudem können sich Besucher wieder auf die Verköstigung im «Eisbahnbeizli» freuen. Neu kann man in diesem Jahr in einem Zelt neben der Eisbahn gratis sein Handy aufladen. Die EWB stellt eine Handyladestation zur Verfügung. (rsi)