Kein Daheim für «härzige Familie»?

Herr C. aus N., ist derzeit auf der Suche nach einem «neuen Daheim in der Stadt» für sich und seine «härzige Familie», wie er die Ask-Force wissen lässt. Nicht nur sei das Unterfangen «eines der schwierigeren», es werfe auch immer wieder Fragen auf.

So sei ihm zum Beispiel nicht klar, warum eine 160 Quadratmeter grosse Wohnung «an gehobener Lage» nur für «eine Einzelperson geeignet» sein soll, wie er einem Inserat entnommen habe. «Wäre es dieser Einzelperson denn nicht wohler, wenn sie etwas Gesellschaft hätte?»

Nun, Herr C., Ihre Überlegungen sind berechtigt. Es mutet schon etwas komisch an, dass eine Wohnung dieser Grösse nur einer einzigen Person zur Verfügung stehen sollte. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt an Wohnfläche pro Person hierzulande bei gut 40 Quadratmetern liegt.

Das hiesse also, dass die 160 Quadratmeter grosse Wohnung für Ihre «härzige Familie» statistisch gesehen perfekt wäre. (Anm. d. AF: Wir gehen einfach davon aus, dass Sie zu viert sind, so von wegen Durchschnitt und so.)

***

Item. Wir haben das Gefühl, dass Sie sich nicht sonderlich für Durchschnittswerte interessieren. Sie scheinen eher der Gefühlsmensch zu sein. Ansonsten würden Sie sich ja wohl kaum um das Wohlbefinden jener Einzelperson sorgen, die dereinst in die grosse Wohnung an gehobener Lage einziehen wird, die statistisch gesehen Ihnen zustünde. Sie befürchten offenbar, dieser Mensch könnte wegen fehlender sozialer Kontakte verkümmern, oder – noch dramatischer – in seinen eigenen vier Wänden verloren und dann elendiglich zugrunde gehen.

Ihr Mitgefühl in Ehren, aber seien Sie unbesorgt. Es gibt durchaus Menschen, die das Alleinsein suchen und sich nichts Schöneres vorstellen können, als 160 Quadratmeter Raum gehobenen Standards nur mit sich selbst und ihrem eigenen Geiste füllen zu dürfen. Es gibt auch solche, die es geniessen, nur im Bademantel bekleidet die eigene Wohnung immer wieder aufs Neue zu entdecken.

Ah, ein Anker hier, ein Chagall da. Wunderbar. Zudem ist nicht jede Person, die alleine wohnt, permanent alleine. Im Gegenteil: Die Einzelperson, derentwegen Sie vorerst nicht umziehen dürfen, ist höchstwahrscheinlich ständig unter Leuten. Logisch, bei einer 80- bis 90-Stunden-Woche. Und am Wochenende geht es dann in die Residenz in den Bergen, wo die Einzelperson zum Herdentier wird. Sie sehen, Herr C., alles im grünen Bereich.

Ihnen und Ihrer Familie viel Glück bei der Suche. Und sollte es trotz engagiertem Motivationsschreiben mit der Traumwohnung nicht klappen, versuchen Sie es doch mal mit Besetzen. In der Stadt, in der Sie ein Daheim suchen, ist das eine gängige Praxis.