Kantonspolizei nimmt vier Räuber fest

Nach drei Raubüberfällen im vergangenen Februar in Bern hat die Polizei mittlerweile die mutmasslichen Täter ermittelt. Es handelt sich um junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Der 18-jährige, mutmassliche Haupttäter befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Der Polizei wurden am 5. Februar zwei Raubdelikte an der Marzilistrasse und an der Sandrainstrasse in Bern gemeldet. Am 25. Februar kam es zu einem Raubversuch an der Sulgeneckstrasse. Hinweise deuteten auf die gleiche Täterschaft hin.

Drei Tatverdächtige konnte die Polizei Anfang März anhalten, wie die regionale Staatsanwaltschaft, die kantonale Jugendstaatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Ein vierter junger Mann wurde Anfang April einvernommen.

Die Angeschuldigten sind teilweise geständig, die Raubdelikte in unterschiedlicher Gruppenzusammensetzung begangen zu haben. Sie müssen sich vor der Justiz wegen Raub- und anderer Delikte, wie Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz, verantworten. (rho/sda)