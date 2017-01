Kaffee und Bagels mit Blick aufs Bundeshaus

Die Schaufenster der einstigen Post-Filiale am Bärenplatz werden nicht vom Supermarkt Denner oder vom Bio-Supermarkt Alnatura genutzt werden, sondern von der Münchner Kaffeehaus-Kette «Coffee Fellows». Die Gäste werden künftig mit Blick aufs Bundeshaus Kaffee- und Teespezialitäten mit Backwaren wie zum Beispiels Bagels konsumieren können, sagt Oliver von Mühlen, Geschäftsführer Coffee Fellows Schweiz, auf Anfrage.

Die Gastrokette mit über 150 Niederlassungen in den deutschsprachigen Ländern, Benelux und in Polen betreibt in Bern bereits in der Welle 7 ein Lokal. Im Unterschied zu den eher engen Räumlichkeiten beim Westportal des Bahnhofs werde es im Lokal am Bärenplatz 45 komfortable Sitzgelegenheiten auf 86 Quadratmetern Grundfläche geben, sagt von Mühlen. Die über fünf Meter hohen Decken und die grossen Fensterflächen sollen dazu beitragen, ein Kaffeehaus-Feeling hervorzurufen, sagt der Geschäftsführer.

Eröffnung Ende März geplant

Der ganze ehemalige Bereich der Post am Bärenplatz soll laut von Mühlen eine Art Shopping Mall werden. Laufe alles nach Plan, könne diese Ende März eröffnet werden. Nebst Coffee Fellows wird im Erdgeschoss Richtung Speichergasse hin der Bio-Supermarkt Alnatura einziehen. Im Untergeschoss wird es ausser dem Denner noch weitere Mietflächen geben. Eigentümer der kleinen Shopping-Mall am Bärenplatz ist die Migros. Der Konzern hatte sich die Räumlichkeiten der einstigen Bärenplatz-Post im Frühling letzten Jahres gesichert.

Der orange Riese ist in der Berner Innenstadt seit einiger Zeit auf Expansionkurs. So soll etwa die Markthalle am Bubenbergplatz unter Regie der Migros wieder eröffnet werden. Auch ist im Herbst dieses Jahres die Eröffnung eines Fitness- und Wellnesscenters auf drei Etagen in den Räumen der einstigen Credit Suisse-Bankfiliale an der Christoffelgasse geplant. Dabei betreibt die Migros zwischen Zytglogge und Bubenbergplatz bereits diverse Supermärkte, Gastrobetriebe, Buchläden und die Welle 7. Zudem wird der Umbau der Filiale Marktgasse in ein innerstädtisches Einkaufszentrum geprüft. «Die Kunden bestimmen, wieviel Migros es verträgt», sagte jüngst Anton Gäumann, Chef Migros Aare, im «Bund». (Der Bund)