Käser geht gegen Koranverteiler vor

Im Rahmen des Projekts «Lies!» werden in verschiedenen Städten Gratis-Korane verteilt. Hans-Jürg Käser, Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD), will nun ein «Lies!»-Verbot prüfen. Grund: «Es ist nachgewiesen, dass sich Leute in ihrem Umfeld radikalisiert haben», sagt der bernische Regierungsrat und Polizeidirektor gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung».

Hinter dem Projekt steht «Die wahre Religion», eine Organisation, die 2005 in Köln gegründet und letzten November von den deutschen Behörden verboten wurde. Ihr wurde vorgeworfen, gegen die verfassungsmässige Grundordnung in Deutschland zu agieren.

Käsers Bestrebung, das Projekt nun auch in der Schweiz zu verbieten, ist nicht neu. Da «Lies!» auch in Bern aktiv ist, rückte es bereits 2015 in den Fokus von städtischen Politikern. Die SVP forderte per Motion, «Lies!» aus Bern zu verbannen, und begründete ihre Forderung mit verschiedenen Koran-Versen, die gesetzeswidrig seien.

In seiner Antwort machte der Gemeinderat deutlich, dass er auf ein Verteil-Verbot nicht eingehen werde. «Die Verteilung von Koranen ist von der Religionsfreiheit geschützt.» Zu den «gesetzeswidrigen» Versen schrieb er: «Die Interpretation religiöser Schriften ist von starker Subjektivität geprägt.» Die Überprüfung der Wahrheit religiöser Aussagen entziehe sich zudem der gemeinderätlichen Kompetenz.

Strafverfahren laufen

Personen aus dem «Lies!»-Dunstkreis sind bei den schweizerischen Behörden teils keine unbeschriebene Blätter. «Wir führen aktuell verschiedene Strafverfahren gegen Personen, die in Verbindung mit dem Projekt stehen oder standen», sagt Walburga Bur, Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Dabei würde man mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Gegen juristische Personen wie Vereine oder Stiftungen würden aktuell jedoch keine Strafverfahren geführt werden.

In das Fadenkreuz des Nachrichtendiensts des Bundes (NDB) sind die Koran-Verteiler bisher noch nicht gerutscht. Dieser wird erst aktiv, wenn über eine Organisation begründeter Verdacht besteht, dass sie terroristische, gewalttätige, extremistische oder verbotene Tätigkeiten vorbereitet oder durchführt. «Allgemein gilt, dass Koranverteilungen alleine keine Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit darstellen», sagt NDB-Sprecherin Isabelle Graber. Solange keine konkreten Gewaltbezüge feststellbar seien, bearbeite der NDB Koranverteilungen nicht.

Trotz laufender Strafverfahren steht dem umstrittenen Projekt zurzeit nichts im Weg, um weiterhin in Bern zu agieren. Wie aktiv «Lies!» in Bern ist, ist schwer zu sagen. «Wir führen keine spezifische Statistik darüber, wie häufig zu welchem Thema eine Standaktion durchgeführt wird», ist vom Polizeiinspektorat zu vernehmen.

Infostände für anerkannte Religionen sind in der Stadt Bern bewilligungspflichtig. Eine Pflicht, die jedoch umgangen werden kann. Denn Verteilaktionen ohne Infrastruktur und von maximal drei Personen benötigen keine Bewilligung. «Unter diesen Voraussetzungen können Mitglieder von ‹Lies!› auch ohne Bewilligung Koran-Verteilaktionen durchführen», teilt das Polizeiinspektorat mit.

Das Polizeiinspektorat sieht trotz Käsers Bedenken weiterhin keinen Grund, «Lies!» ein Bewilligungsgesuch zu verweigern. «Solange an den Ständen nichts Unrechtsmässiges vonstatten geht, kann derzeit kein Verbot erlassen werden.» Damit das passieren würde, müsste zuerst eine gesetzliche Grundlage für das Verteilen des Korans geschaffen werden. In diesem Jahr seien zudem noch keine Bewilligungsgesuche eingegangen. (Der Bund)