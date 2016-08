Jetzt wird aussortiert

Viele Hausbesitzer im Stadtberner Wylergut sind nicht gut auf die Denkmalpflege zu sprechen. «Man kann von einem zerrütteten Verhältnis sprechen», sagt Thomas Gees, Präsident der Siedlungsgenossenschaft. Ob bei der Sanierung von Fassaden, Fenstern oder Dächern: Immer wieder gab es Ärger. «Die Denkmalpflege mischt sich zunehmend in Detailkram ein», so Gees.

Viele der Diskussionen hätte man sich aber sparen können. Denn der Denkmalschutz für die als «erhaltenswert» eingestuften Häuser im Wylerdörfli soll aufgehoben werden, wie die Stadt am Montag bekannt gab. Damit hat Gees nicht gerechnet: «Wir sind überrascht.»

Er geht davon aus, dass der Entscheid für die meisten der 250 Einfamilienhausbesitzer Erleichterung zur Folge haben wird. Einen Wildwuchs erwartet er jedoch nicht: «In unseren Statuten steht, dass wir Sorge zu unserem Siedlungsbild tragen müssen. Künftig wird die Eigenverantwortung mehr Gewicht erhalten.»

Löchligut fliegt raus

Das Wylergut ist nicht die einzige «erhaltenswerte» Siedlung in der Stadt Bern, die künftig nicht mehr unter Denkmalschutz stehen soll. Gleiches ist auch für die Siedlung Schlossmatt in Holligen oder die Häuser am Jolimontweg im Murifeld vorgesehen. Der Grund: Die Stadt hat ihr Inventar mit den denkmalgeschützten Objekten überarbeitet. Dabei wurde die Zahl der geschützten Gebäude um ein Viertel reduziert.

Rund 1300 Objekte sollen aus dem Inventar gelöscht werden. Künftig sind noch 5000 der insgesamt 20'000 Gebäude in der Stadt Bern denkmalgeschützt. Von dieser Reduktion sind primär Häuser betroffen, die als «erhaltenswert» eingestuft sind. Vereinzelt handelt es sich aber auch um Bauten, die bislang der höheren Kategorie «schützenswert» angehörten (siehe Box) – zum Beispiel die Häuser am Löchligutweg im Norden der Stadt.

Die Reduktion «tut weh», sagte der Stadtberner Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross am Montag bei der Präsentation des neuen Inventars. Bereits 2012, als die Überarbeitung des Inventars gestartet wurde, sei eine Reduktion der Objekte um ein Viertel angepeilt worden. Dabei habe man die «Zeichen der Zeit erkannt».

Unterdessen hat nämlich auch der Grosse Rat entschieden, die Zahl der geschützten Liegenschaften zu senken. Das war im letzten Juni. Kantonsweit sollen 11'000 der 39'000 geschützten Objekte den Status «schützenswert» oder «erhaltenswert» verlieren. Die Gebäude in der Stadt Bern sind dabei nicht mitgezählt, da der Kanton die städtische Denkmalpflege ausgelagert hat.

Neufeld-Gymnasium kommt rein

Zu den einzelnen Gebäuden und Siedlungen in Bern, die ihren Schutzstatus verlieren sollen, wollte Gross keine Stellungnahme abgeben. Er verwies auf die Fachleute, die dies beurteilt hätten. Gross sagte nur, dass Liegenschaften aus den 1940er- und 1950er-Jahren im bisherigen Inventar einen «mengenmässigen Schwerpunkt» darstellten. Daher habe man vor allem dort angesetzt.

Zudem betonte er, dass bei der Überarbeitung des Inventars ausschliesslich fachliche Kriterien massgebend gewesen seien. Wirtschaftliche oder raumplanerische Überlegungen hätten keine Rolle gespielt. Der Grund: Im Falle von Rekursen sollen die Entscheide fachlich wenig angreifbar sein. Gross kann sich durchaus vorstellen, dass Fachverbände zu anderen Einschätzungen kommen könnten.

Die Stadt ist auch bereit, begründete Eingaben zu berücksichtigen. Bis Ende Oktober können sich Fachverbände oder Liegenschaftsbesitzer melden. Am Ende muss das Inventar vom Kanton genehmigt werden. Der kantonale Denkmalpfleger Michael Gerber geht davon aus, dass es dabei «keine Probleme» geben wird, wie er auf Anfrage sagt.

Es ist aber nicht so, dass bei der Überarbeitung des Inventars nur Bauten gestrichen wurden. Es wurden auch neue aufgenommen – Gebäude aus der Zeit zwischen 1960 und 1990. Das Gymnasium Neufeld und das Merzenackerquartier im Osten Berns etwa sollen neu unter Denkmalschutz gestellt werden.

Das überarbeitete Inventar der städtischen Denkmalpflege ist im Internet ersichtlich: Revision-bauinventar.bern.ch (Der Bund)