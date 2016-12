Jetzt bloggt auch Egger noch für Wyss

Nach Bernhard Pulver hat am Mittwoch auch Amtskollegin Barbara Egger für eine Wahlempfehlung in die Tasten gegriffen.

In ihrem Newsletter zeigte sich Egger besorgt, dass SP-Kandidatin Ursula Wyss von vielen als «irgendwie einfach nicht sympathisch» abgetan werde. Wyss' männlicher Konkurrent, Alex von Graffenried (GFL), hingegen werde ganz anders wahrgenommen.

Von einem Mann werde gesagt er sei ein Machertyp, ein Stratege und habe starken Gestaltungswillen. Bei einer Frau würden dieselben Charakteristika mit machthungrig, berechnend und überehrgeizig beschrieben. Ursula Wyss sei qualifiziert und könne als Chefin grosse Erfahrung vorweisen, bezog Egger Stellung für ihre Parteikollegin.

Regierungskollege Bernhard Pulver meldete sich bereits vor wenigen Tagen in einer kurzen Videobotschaft, die auf der Facebookseite von Graffenrieds aufgeschaltet ist. Darin macht Pulver seine Unterstützung für Parteikollege Graffenried deutlich. Dieser gehe Probleme pragmatisch und differenziert an, sagte Pulver in der Aufnahme.

Sowohl Pulver wie auch Egger unterstützten bereits im ersten Wahlgang ihre Parteikolleginnen und -kollegen. Weil am 27. November keiner der vielen Stadtpräsidiumskandidaten das absolute Mehr übertraf, kommt es am 15. Januar zur Stichwahl zwischen Ursula Wyss und Alec von Graffenried.

Beide Kandidierende haben je ein breites Unterstützungskomitee um sich geschart, dem unter anderem verschiedene aktive und ehemalige Politikerinnen und Politiker angehören. (lpa/sda)