In Bern gingen die Logiernächte 2016 leicht zurück

Rund 710'000 Logiernächte verzeichnete die Stadt Bern im vergangenen Jahr. Dies schreibt Bern Tourismus in einer Medienmitteilung. Obwohl die Anzahl Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent abgenommen hat, zieht Markus Lergier eine positive Bilanz. Der Direktor von Bern Tourismus erachtet nämlich die Rahmenbedingungen der Branche im 2016 als schwierig: «Terror und Frankenstärke prägten die Branche. Dazu kamen in Bern die vorübergehende Schliessung des Hotels Savoy infolge Totalsanierung sowie die zeitweise verminderte Zimmerkapazität im Hotel Kreuz infolge eines Umbaus», sagt er. Im Gegenzug hätten Anlässe wie die Tour de France oder die Kunstturn-EM die touristische Wertschöpfung und das Image Berns als Sport- und Eventstadt gestärkt.

«Der Tourismus in der Stadt befindet sich in einem Aufwärtstrend», sagt Lergier weiter. Dies zeige sich für das vergangene Jahr etwa an der Eröffnung der Welle 7 am Berner Bahnhof oder an der Rodelbahn auf dem Gurten. Lergier blickt ausserdem den Entwicklungen in der Hotellerie zuversichtlich entgegen. So soll in der Schönburg das Prizeotel mit 188 Zimmern entstehen, aber auch im Wankdorf City sind Hotelprojekte geplant.

Ein grosser Gewinn für Berns Tourismus sei zudem die geplante Gründung von Bern Welcome. Das Vorhaben wurde im Juni 2016 bekannt: Es handelt sich um eine Veranstaltungsgesellschaft mit dem Ziel, die administrativen Hürden und den organisatorischen Aufwand von Veranstaltern zu reduzieren. Sprich: Statt bis zu 50 Dienststellen sollen Organisatoren künftig nur noch einen Ansprechpartner haben – die Holding Bern Welcome. Die Hotellerie-, Gastronomie- und Tourismusunternehmen aber auch die Stadt Bern erhoffen sich davon eine Aufwertung bestehender und die Akquirierung neuer Anlässe.

(gss/pd)