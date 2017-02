Immer weniger Gläubige in Bern

Die grossen Landeskirchen bluten, dafür nimmt die Zahl der Konfessionsfreien rasant zu. Das sind die Trends, wie sie schweizweit seit längerem zu beobachten sind und wie sie durch die neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2015 bestätigt wurden. Doch wie sehen die Zahlen für den Kanton und die Stadt Bern aus?

Ein etwas genauerer Blick in die Statistiken zeigt: Im Kanton Bern verläuft die Entwicklung in Bezug auf die Konfessionsfreien in die gleiche Richtung wie in der ganzen Schweiz, aber auf einem tieferen Niveau. Ihr Anteil hat sich innerhalb von fünf Jahren von 15 auf über 18 Prozent gesteigert. Gesamtschweizerisch liegt er bei knapp 24 Prozent (siehe Tabelle).

In der Stadt Bern dagegen hat sich der Anteil der Konfessionsfreien innerhalb des gleichen Zeitraums viel stärker erhöht – um über ein Viertel auf nun 28,4 Prozent. 2 von 7 Personen in der Stadt Bern gehören somit keiner Glaubensgemeinschaft mehr an. Die Gruppe der Konfessionsfreien nimmt hinter den Reformierten und weit vor den Katholiken zahlenmässig längst den zweiten Platz ein.

Dramatischer Mitgliederschwund

Die Reformierten sind im Bernbiet zwar nach wie vor die mit Abstand stärkste Glaubensgemeinschaft. Im Kanton Bern bilden sie immer noch die Mehrheit – allerdings nur noch knapp. Innerhalb von fünf Jahren hat sich ihr Anteil von über 56 auf 52 Prozent verringert. Bern ist übrigens der einzige Kanton der Schweiz, der noch über eine reformierte Mehrheit verfügt. Kantone mit katholischen Mehrheiten gibt es noch etwa ein Dutzend. Die katholischen Mehrheiten sind in den Kantonen der Innerschweiz oder im Wallis zudem noch viel mächtiger und liegen prozentual zum Teil bei über 70 Prozent.

Insgesamt ist der Mitgliederschwund der reformierten Kirche im Kanton Bern dramatisch. Vor 70 Jahren waren noch 83 Prozent der Bernerinnen und Berner reformiert. Die römisch-katholische Landeskirche hatte damals bloss einen Anteil von 15 Prozent. Heute ist ihr Anteil mit 15,8 Prozent sogar leicht grösser als damals. Und anders als die Reformierten vermochten die Katholiken ihn in den letzten Jahren zu halten.

Der Grund liegt bei den Einwanderern, die häufiger katholisch sind als reformiert. Dieser Effekt dürfte auch gesamtschweizerisch dazu geführt haben, dass die Katholiken heute zahlenmässig vor den Reformierten liegen. 1930 zählten die Reformierten noch deutlich mehr Mitglieder als die Katholiken. Zwischen 1960 und 1980 änderte sich das Bild dann aber deutlich (siehe Säulengrafik).

Es bauen sich Spannungen auf

Die ungleiche Entwicklung der Reformierten und der Katholiken im Kanton Bern führt bei der künftigen Finanzierung der Landeskirchen zu Spannungen. Die Katholiken pochen darauf, dass ihr Anteil mit der Zeit vergleichsweise grösser wird und dass dies letztlich auch dazu führen sollte, dass sie vom Kanton mehr Geld erhalten (siehe «Bund» vom 14. November und vom 8. Dezember 2016).

Ähnlich wie bei den Konfessionsfreien verhält es sich mit den Muslimen: Vor 50 Jahren waren sie in der Statistik noch gar nicht vorhanden. Ihr Anteil steigerte sich im Laufe der Jahrzehnte auf nunmehr etwa 5 Prozent. Auch in den letzten fünf Jahren hat ihr Anteil leicht zugenommen. Im Kanton Bern leben prozentual etwas weniger Muslime (3,9 Prozent) als in der ganzen Schweiz (5,1 Prozent); in der Stadt Bern sind es verhältnismässig mehr (5,5 Prozent).

Keine nennenswerten Veränderungen gibt es bei den Juden. Die prozentual grosse Abnahme in der Stadt Bern ist wohl auf statistische Ungenauigkeiten zurückzuführen. Die Zahlen sind in Klammern gesetzt. Weil sie extrapoliert wurden, seien sie mit «sehr grosser Vorsicht» zu interpretieren, heisst es in den Unterlagen. (Der Bund)