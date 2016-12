Im Bristol gediehen Bundesräte gut

Ein Wald ausgemusterter Designerlampen steht im Korridor des Hotels Bristol. Sie waren teuer, deshalb sollen sie nicht weggeworfen, sondern verkauft werden. Vor den Zimmern liegt Gerümpel, Handwerker räumen Material weg. In der Schauplatzgasse steht schon der Kran für den Umbau. Das Viersternhaus wird während acht bis vierzehn Monaten saniert: Haustechnik, Bäder, Mobiliar, Fenster.

Wenn das Hotel 2017 oder 2018 wieder aufgeht, wird das Ehepaar Beatrice und Hannes Imboden nicht mehr dabei sein. Somit geht eine Ära zu Ende, fing doch Beatrice Imboden 1980 in diesem Betrieb an. Seit 2006 waren Imbodens Pächter des Bristol und des benachbarten Bären. Dessen Leitung haben sie per 2016 an Philipp Näpflin abgegeben, dem vormaligen Direktor des Hotels Bern. Das Gespräch findet in einem Hotelzimmer statt. Die Matratzen im Bett sind nicht bezogen. Zwischendurch fällt der Strom aus, weil der Elektriker auf der Etage werkelt.

Vor der Schliessung strahlte die Politik aus dem Bundeshaus ins Bristol aus. Vier von sieben amtierenden Bundesräten wohnten in ihrer Nationalratszeit hier: Doris Leuthard (CVP), Didier Burkhalter (FDP), Ueli Maurer und Guy Parmelin (beide SVP). Als der Thurgauer SVP-Nationalrat und Landwirt Hansjörg Walter vor einer Bundesratswahl als Sprengkandidat aufgestellt wurde, hatte er im Gesicht ein «Veilchen», das er sich bei Waldarbeiten zugezogen hatte. «So kannst du nicht gehen», sagte die Bristol-Gastgeberin – und schminkte ihn mit ihren Kosmetika, damit er vor den Fernsehkameras «eine gute Falle» mache.

Lange Gesichter beim Frühstück

«Wir haben darauf geschaut, dass sich bei uns Vertreter aller Parteien wohlfühlen», sagen Imbodens. Oft hätten Volksvertreter unterschiedlicher Couleur gemeinsam einen Schlummertrunk gekippt oder zusammen gefrühstückt. Nach der Abwahl von Christoph Blocher habe es vorübergehend geharzt: Man habe allein gefrühstückt und gewartet, bis der Gegner mit dem Lift weg gewesen sei. «Das hat sich aber wieder eingerenkt.»

Und was gibt es über die nächtliche Freizeitgestaltung der Herren und Damen Abgeordneten zu berichten? Dazu sagen Imbodens nichts. Ohnehin, fügen sie hinzu, sei die Übersicht etwas verloren gegangen, seit Hotelgäste an der Réception nicht mehr nach ihrem Schlüssel fragen, sondern mit dem elektronischen Kärtchen in den Lift steigen.

Bern beherbergt nicht nur das Bundesparlament, sondern auch den Weltpostverein, eine Unterabteilung der Uno. Die Delegierten der Union postale universelle (UPU) aus aller Welt hielten zweimal jährlich ihren Kongress ab und füllten während Wochen an die hundert Zimmer in beiden Hotels. Man habe das so koordinieren können, dass sich der Kongress nicht mit den Sessionen im Bundeshaus überschnitt. Die UPU-Funktionäre der früheren Sowjetunion hatten einen Begleiter, der nachts in der Lobby Wache hielt. «Nicht um die Sicherheit der Delegation zu garantieren, sondern um zu verhindern, dass einer abhaut», erinnern sich Imbodens.

«Modisches

veraltet schnell, Zeitloses behält den Wert länger.»Beatrice Imboden

über Moden bei Hotelinterieurs

Hoteliers erleben einiges. Ein Handwerker, der länger im Bristol logierte, bastelte sich im Bad einen Elektrogrill, auf dem er Hamburger briet. Prompt ging der Brandalarm los, und die Feuerwehr machte dem Spuk rasch ein Ende.

Berns Stärken und Schwächen

Das Gespräch dreht sich nicht nur um die beiden Hotels, sondern auch um die Tourismusdestination Bern. Der 69-jährige Hannes Imboden ist Touristiker durch und durch. Er hat unter anderem die Marke Best Western in der Schweiz aufgebaut und leitete die Organisation Berner Oberland Tourismus, die wegen Uneinigkeit der Mitglieder zerbrach. Die 60-jährige Beatrice Imboden hört zwar früher mit Arbeiten auf, denn: «Weil der Hannes über das Pensionsalter gearbeitet hat, darf ich früher aufhören.» Sie bleibt aber vorderhand Präsidentin des Verbands Hotellerie Bern und Mittelland.

Was wünschen sich Imbodens für die Destination Bern? Sie müssen nicht lange überlegen. Der Car-Terminal im Neufeld sei «einfach gruusig», da müsse etwas geschehen. Auch könne es nicht sein, dass die Touristen beim Zytglogge-Turm beinahe von Linienbussen überfahren würden. Auch seien die Gäste ungleich verteilt: Dienstags bis donnerstags sei Bern oft fast ausgebucht, am Wochenende laufe zu wenig. Um das zu ändern, sollte die Untere Altstadt belebter sein, finden sie, wobei es den Händlern überlassen bleiben müsse, ob sie sonntags offen halten oder nicht.

Auch beim Weihnachtsmarkt – seit dem Anschlag in Berlin ein heikles Thema – würden sich Imbodens mehr Licht, Dekoration und Stimmung wünschen. Das sehe auch der Gemeinderat so, deshalb die Pläne für ein Winterwunderland auf der Kleinen Schanze. Sehr gut findet die Hotel-Präsidentin die Schaffung der Organisation Bern Welcome. Es sei wichtig, Kräfte organisatorisch und finanziell zu bündeln. So hat Bern die Austragung des Trendsport-Events Freestyle.ch aus Zürich nach Bern geholt. Ein Fernziel bleibt für Imbodens die neue Eventhalle auf dem Bernexpo-Gelände. Eine solche brauche Bern unbedingt, etwa für grosse Generalversammlungen oder Musicals.

Mode bei Hotelinterieurs

Wie wird das neue Bristol? Das liege in den Händen von Patrik Scherrer, sagen Imbodens. Der ehemalige Allegro-Direktor übernimmt das Hotel mit seiner Beratungsfirma und hat mit Janine Rüfenacht schon die Geschäftsführerin bestimmt. Hotels sind Moden unterworfen: In den 1980er-Jahren sei Bordeaux die In-Farbe gewesen, dann waren es Blautöne, derzeit sei alles braun. Es sei wie bei Kleidern: Was topmodern sei, veralte schnell, Zeitloses von hoher Qualität bleibe länger aktuell. Gut sei, dass das Bristol – die Liegenschaft gehört der Globus-Immobilienfirma und somit indirekt der Migros – für 18 Millionen Franken erneuert werde. «Es besteht stets die Gefahr, dass Hotelliegenschaften umgenutzt werden, was schlecht ist für eine Destination.»

Bern brauche mehr Betten im Dreistern-Superior- und im Viersternbereich. Beatrice Imboden räumt ein, dass sie hier ihre Meinung geändert habe. Als 2004 der französische Hotelriese Accor den Kasten beim Messegelände eröffnete, hatte sie Bedenken. «Doch es hat sich gezeigt, dass Accor über sein Reservierungssystems viele Gäste holt, die sonst nie gekommen wären.» Es sei von Vorteil, wenn Häuser von Hotelketten vertreten seien, so wie dies im umgebauten Post-Hauptsitz in der Schönburg der Fall sein werde. Imbodens wohnen weiterhin in Bern. «Doch künftig erhalten wir keine nächtlichen Telefonanrufe mehr, wenn im Hotel irgendein Problem auftaucht.» (Der Bund)