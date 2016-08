Im Bauinventar der Stadt Bern wird ein Viertel der Objekte gestrichen

Die Stadt Bern legt am kommenden Mittwoch ihr überarbeitetes Bauinventar öffentlich auf. Darin sind Eintragungen aktualisiert und neue Gebäude aufgenommen worden - und die Anzahl eingetragener Objekte ist um 24 Prozent gesunken.

Ganze Siedlungen sind aus dem Bauinventar gestrichen worden, wie Berns Stadtpräsident Alexander Tschäppät am Montag in Bern an einer Medienkonferenz sagte. Als Beispiel gab er die Siedlung Schlossmatt beim Schloss Holligen an. Handkehrum ist beispielsweise die moderne Mertenacker-Siedlung im Osten Berns neu aufgenommen worden.

Mit dem neuen Bauinventar, das jenes aus den 1980-er Jahr ersetzt, gebe sich Bern eines der modernsten Bauinventare der Schweiz, schreibt die Stadt Bern in einer Medienmitteilung. Die Überarbeitung dauerte rund vier Jahre lang.

Berns Denkmalpfleger Jean-Daniel Gross sagte, die Stadt Bern habe mit der Reduktion des Bestandes denkmalgeschützter Gebäude einen Grossratsbeschluss faktisch vorausgenommen. Berns Grosser Rat beschloss im Januar respektive Juni dieses Jahres, dass im ganzen Kanton Bern nur noch sieben Prozent aller Gebäude schützens- oder erhaltenswert sein dürfen. Heute sind es zehn Prozent. (msl/sda)