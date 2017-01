Frau Wyss, was soll man nun sagen?

Gratulieren können Sie nicht. Kondolieren lieber auch nicht. Es ist o.k., so wie es ist.

Wie fühlen Sie sich?

Ich musste mich darauf einstellen. Es war schon nach dem ersten Wahlgang klar, dass Alec von Graffenried mit einer guten Ausgangslage startet. Nun konnte er seinen Netzwerke besser mobilisieren als ich. Ich gratuliere ihm zu seiner Wahl.

Haben Sie die Niederlage also erwartet?

Ich habe mir natürlich gewünscht, dass es reicht. Ich wäre gerne Berns erste Stadtpräsidentin geworden. Aber ich musste mich auch darauf einstellen, dass es nicht reichen könnte.

Wie geht es nun weiter?

Ich freue mich nun auf die Zusammenarbeit mit Alec von Graffenried.

Trotz Niederlage freuen Sie sich auf die Zusammenarbeit?

Auf jeden Fall. Das ist so bei Wahlkämpfen. Sie sind hart und es gibt jemanden, der gewinnt und jemanden, der verliert. Es war von Anfang an klar, dass wir die nächsten vier Jahre zusammenarbeiten werden.

Die SP ist in einer guten Position. Sie kann den neuen Stadtpräsidenten überstimmen, wenn sie will.

RGM hat vier von fünf Sitzen. Wir haben den Wählern im Wahlkampf klar gesagt, wofür wir stehen. Dass wir uns auf die Lebensqualität der Bevölkerung konzentrieren und besser werden wollen. das gilt nach wie vor.

Der Wahlkampf war zum Schluss relativ gehässig. Hinterlässt das keine Spannungen im Bündnis?

Das kann es im Wahlkampf einfach geben. Nun ist der Wahlkampf fertig. Wir haben beide unseren Wählerinnen und Wählern für die nächsten vier Jahre grosse Versprechen abgegegeben. Diese gilt es nun umzusetzen.

Stichwort Direktionsverteilung. Bleiben Sie bei der TVS oder aspirieren Sie auf eine andere Direktion?

Die Direktionen werden am Mittwoch verteilt. Aber wäre ich zur Stadtpräsidentin gewählt worden, hätte ich für die TVS ein weinendes Auge gehabt. Ich habe dort grosse und spannende Projekte. Es gibt für mich keinen Grund, dort weggehen zu wollen.

Also gibt es in Bern weiterhin eine Velo-Offensive?

Das ist eines der Themen, das wir versprochen haben. Das erwarten die Leute.

(DerBund.ch/Newsnet)