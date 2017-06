Historischer Berner Aussichtspunkt wird neu gestaltet

Kennen Sie den Veielihubel? Nein? Schade. Das soll sich laut der Quartierkommission des Stadtteils drei QM3 ändern. Der kleine Park mit Aussicht auf die Stadt werde nicht so gut genutzt, wie er könnte, sagt Geschäftsleiterin Claudia Luder. Zudem müsse der Park saniert werden. “Der Spielplatz ist nicht mehr sicher und die Treppe ziemlich kaputt.”

Die Quartierkommission nimmt die anstehende Sanierung zum Anlass, das Pärklein zumindest bei den Quartierbewohnern bekannter zu machen und lädt sie am Mittwochnachmittag ein, ihre Wünsche für die Neugestaltung zu deponieren. “Kinder können ihre Vorstellungen basteln, für Erwachsen haben wir Flipcharts”. Die Ideen werden schliesslich von Stadtgrün ausgewertet und sollen in das Vorprojekt fliessen. Allerdings wird sich nicht alles umsetzen lassen, was gewünscht wird. Der Veielihubel ist nämlich eine geschützte Anlage und steht im städtischen Garteninventar. Auf dem Hügel befinde sich einer der ältesten Aussichtspunkte der Stadt Bern, erklärt der Leiter von Stadtgrün Christoph Schärer. Man habe dort schon 1817 Linden gepflanzt, um den Hügel, der zum Hopfgut gehörte, besser zu markieren. Damals begannen die Leute aus der Stadt, Ausflüge ins Umland zu unternehmen und die Landschaft zu geniessen. Die Linden spendeten zudem Schatten. Der Veielihubel ist einer von drei markanten Hügeln in der Berner Landschaft. Im 19. Jahrhundert war die Stadt hier noch sehr locker mit ein paar Bauernhöfen und Landgütern bebaut. Von dort aus sieht man noch heute bis zum Bundeshaus und zu den beiden anderen Hügeln. Dies sind der Engländerhubel beim Inselspital und der Lentulushügel. “Heute nimmt man diese Hügel in der Landschaft aber kaum noch wahr”, sagt Schärer. Umso wertvoller sei die Grünanlage auf dem Veielihubel. Die Gestaltung des Veielihubles, also die Struktur der Wege und die Baumbepflanzung sei allerdings wesentlich jünger als der Aussichtspunkt. “Die heutige Gestaltung stammt aus den 1950er-Jahren”, sagt Schärer. In ihrer Grundstruktur solle sie erhalten bleiben. “Aber das Spiel- und Sitzangebot wollen wir mit den Menschen des Quartiers gestalten.” (DerBund.ch/Newsnet)