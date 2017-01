Herr Schwinges, neue Untersuchungen der ETH Zürich legen nahe, dass es sich bei der Goldenen Handfeste um eine Fälschung handelt («Bund» von gestern). Das Pergament und die Seidenfäden, welche Pergament und Siegel verbinden, haben nicht das gleiche Alter, wie eine Analyse mit der C14-Methode gezeigt hat.

Damit bestätigt sich der Verdacht, der schon länger besteht. Man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich ein altes Privileg von König Friedrich II. aus der Zeit von 1218 gegeben haben muss. Davon wurde die echte goldene Bulle abgenommen und am neuen Dokument befestigt. Die wahrscheinlichste Datierung der Handfeste liegt zwischen 1250 und 1260. Meine eigene Meinung, mit der ich wohl in der Minderheit bin, lautet, dass die Handfeste Ende der 1260er-Jahre im Hinblick auf den neuen König geschrieben wurde. Rudolf I. von Habsburg wurde 1273 gewählt.

Ist es überhaupt richtig, von Betrug oder Fälschung zu sprechen?

Was die Berner gemacht haben, war damals gang und gäbe. Es war eine «pia fraus», ein frommer Betrug. Man scheut sich, Fälschung zu sagen, weil es ja eine Verbesserung darstellt und ein Nachvollziehen von inzwischen erreichten Zuständen. Das Recht hinkt immer den gesellschaftlichen Zuständen hinterher. Rein technisch handelt es sich um eine Fälschung, ich würde aber lieber von einer erfolgreichen Anpassungsleistung sprechen. Es ist die Grundlage der Stadt Bern. Und historisch gesehen ist die Handfeste echt, denn König Rudolf I. hat sie 1274 bestätigt. Auch alle nachfolgenden Könige haben sie bestätigt.

Friedrich II. starb 1250 – warum hat man so lange zugewartet?

In der Zeit nach 1250, dem Interregnum, gab es zwar Könige: Wilhelm von Holland, Richard von Cornwall und Alfons von Kastilien. An die kam man aber nicht heran. Sie waren weit weg und auch nicht unangefochten.

Also bot sich erst mit der Wahl des Habsburgers Rudolf I. von 1273 die Chance, das Dokument vorzulegen?

Ja. «Jetzt müssen wir ein Dokument haben, wir brauchen ein neues Privileg», werden sich die Berner gesagt haben. Bern war eine königliche Stadt und war sich dessen immer sehr bewusst. Ich spreche dabei von königlich und nicht von reichsunmittelbar, denn erst nach einem längeren Prozess um 1400 war Bern wirklich reichsunmittelbar.

Wenn es ein Vorgängerdokument gab: Welches Interesse hatte der Stauferkönig Friedrich II., Bern zur königlichen Stadt zu machen?

Zähringer und Staufer waren Konkurrenten. Nach dem Aussterben der Zähringerdynastie als Stadtherren 1218 übernahmen die Staufer das Gebiet als Rektoren von Burgund. Solange Friedrich II. lebte, hatte man keinen Grund, das alte Privileg zu erneuern. Erst nach seinem Tod 1250 wurde dies erforderlich. In der Zwischenzeit war die Entwicklung weiter fortgeschritten. Ein Privileg ist nur ein Rahmen, der nach den Gegebenheiten der Zeit ausgefüllt wird.

Bei einer Analyse fiel auf, dass die Handfeste mehrere Quellen hat.

Professorin Marita Blattmann hat sehr schön gezeigt, wie man aus älteren Privilegien und Satzungen der benachbarten Zähringerstadt Freiburg im Breisgau Sätze übernommen und dann neue Berner Sätze hineinmontiert hat. Das hat aber nicht ganz zusammengepasst. Für eine Entstehung in den 1260er-Jahre spricht übrigens auch die Tatsache, dass im Dokument ein Vicarius erwähnt ist, ein Begriff, der sich auf den Umkreis der Savoyer beziehen könnte, der sonst im deutschen Raum der fraglichen Zeit nicht gebräuchlich war. Weiter hat man festgestellt, dass die Handschrift derjenigen eines Mönchs aus dem Kloster Frienisberg ähnelt, die dort bis gegen 1265 auftaucht.

Bern lehnte sich während einer längeren Phase an die Savoyer an. Aus welchem Grund?

Nachdem die Zähringer ausgestorben waren und da der König weit entfernt war, brauchte Bern eine Schutzmacht in der Region, an die es sich anlehnen konnte, aber doch immer mit dem Vorbehalt, dass man nicht im savoyischen Staatsverband aufgehen wollte. Die Landschaft um Bern war sehr adelsreich, und ständig gab es Auseinandersetzungen.

Nach der Altersbestimmung mit der C14-Methode stammt das Pergament aus der Zeit zwischen 1156 und 1217. Ist es denkbar, dass es so lange bis zur Verwendung gelagert wurde?

Jede Kanzlei hat eine grosse Menge von Pergamenten auf Vorrat, erst recht die Kanzlei des Königs. Die Tiere, in diesem Fall war es eine Ziege, wurden nicht geschlachtet und gleich anschliessend verwendet. Da werden auch alte Pergamente mitgeführt. (Der Bund)