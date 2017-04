Hippie-Laden ist erwachsen geworden

Jungen Leuten Mode zu verkaufen, muss jung halten. Der 74-jährige Kitchener-Gründer und -Chef Jürg Huber redet nicht wie ein Senior und sieht auch nicht so aus. Sein Outfit ist extravagant: hochgekrempelte, gestreifte Hosen kombiniert mit gelbem Hemd und grauem Cardigan. Huber nennt Kitchener «independent», findet lobende Worte zur Hipster-Bewegung und will auf keinen Fall gesiezt werden. Er sei «der Jürg», sagt er und korrigiert einen sofort, verfällt man aus Versehen doch ins Sie. Seine Mitarbeiter, alle deutlich jünger als er, nennen ihn «Hupe».

Das Mode-Urgestein will weder gesiezt noch fotografiert werden. Auch Interviews gebe er eigentlich keine – das Gespräch mit dem «Bund» sei eine Ausnahme, sagte er zuerst. Es sollte dann aber doch kein Interview werden: Huber untersagte den Abdruck. Er habe den Wandel von Kitchener im zweistündigen Gespräch nicht richtig zum Ausdruck bringen können, sagt er dazu, 50 Jahre seien eine lange Zeit.

Als Huber mit seiner Frau Eva und Geschäftspartner Heinz «Subo» Mischler in einem Kellerlokal an der Gerechtigkeitsgasse den ersten Kitchener eröffnet, schreibt man das Jahr 1967. In San Francisco bricht der Summer of Love an und in Bolivien wird Che Guevara erschossen. Kitchener bringt ein wenig Hippie-Flair nach Bern. Über dem violett lackierten Eingangstor an der Gerechtigkeitsgasse hängt ein Schild mit dem umständlichen Namen des Geschäfts: «I Was Lord Kitchener’s Valet». Denselben Namen trägt damals ein berühmter Shop im Swinging London, der ein Jahr zuvor eröffnet worden ist. Der Laden an der Portobello Road – er soll auch von Mick Jagger, John Lennon und Jimi Hendrix besucht worden sein – verkauft unter anderem alte Militäruniformen – daher die Anspielung auf den früheren britischen Kriegsminister Herbert Kitchener.

Die Schlaghose als Verkaufshit

Die Berner Kitchener-Gründer fangen mit Postern an. Ebenfalls verkauft werden gebrauchte Pelzmäntel aus Afghanistan, indischer Schmuck und Schallplatten, etwa von den Rolling Stones. Konkurrenz hat der Laden mit diesem Sortiment in Bern damals nicht. Und so macht sich das Geschäft bei Berns Jugend schnell einen Namen und ist vor allem bei den Blumenkindern sehr beliebt. Anfangs bringt der Laden Huber lediglich einen kleinen Verdienst neben dem Wirtschaftsstudium ein.

Doch schon nach zwei Jahren wird das Ganze eine Nummer grösser: Es folgt der Umzug in ein Lokal an der Münstergasse, dessen Wände ein französischer Künstler mit psychedelischen Farben und Mustern bemalt. Noch im selben Jahr landet Kitchener einen Verkaufsrenner mit den Seafarer Dungarees, der Original-Matrosenschlaghose der US-Navy-Uniform. Sie findet reissenden Absatz. Huber selbst legt aber Wert darauf, dass er nie ein Hippie war.

Der 74-Jährige kauft die Kleider, die Kitchener vertreibt, auch heute noch selbst ein. Um den Einkauf der Schuhe und Accessoires kümmert sich seine Tochter, Sarah Huber. Kitchener verkauft aber nicht nur Waren anderer Hersteller, sondern lässt unter der Hausmarke Kitchener Items auch Kleider und Accessoires produzieren. Die in Bern entworfene Mode wird in Italien, Indien, China und Portugal hergestellt.

Hommage von Züri West

Das Sortiment von Kitchener ist immer auch ein Spiegel der Zeit. Einige Jugendkulturen lässt das Geschäft zwar aus, so etwa die Punkbewegung. Andere wie die Surf-, Skate- und Snowboardkultur finden dafür einen umso stärkeren Niederschlag im Sortiment. Huber verkauft stets nur, was ihn selber begeistert. Ab 1975 – nun bereits am heutigen Standort an der Aarbergergasse – vertreibt Kitchener die in den USA aufkommenden Windsurfbretter und importiert erste Skateboards aus Kalifornien. Bereits 1978 kommt das erste Snowboard ins Sortiment, Jahre bevor der Snowboardboom die Schweiz erreicht.

Unter dem Namen Hooger Booger stellt Kitchener eine Zeit lang sogar eigene Snow- und Skateboards her, verkauft die Marke aber aus finanziellen Gründen an Scott. Der Skateshop Kitchener Sporting Goods – heute kurz KSG – wird später vom Geschäftspartner Heinz Mischler übernommen und seither neben dem Kitchener-Laden als eigenständiges Geschäft geführt.

1978 ist auch das Jahr, in dem die wohl grösste Erfolgsgeschichte Kitcheners beginnt: Der Laden gibt die ersten Kitchener-Säckli in Produktion, die Turnsäckli, made in China, die in der klassischen Variante mit dem Indianerlogo des Ladens bedruckt sind. Heute gibt es sie in unzähligen Muster- und Farbvarianten. Jedes Jahr kommt eine neue Kollektion heraus.

Ausdruck des Erfolgs des Kitchener-Säcklis ist der Song «Sofa» von Züri West aus dem Jahr 1996. Kuno Lauener singt darin: «. . . u sie nimmt ihre Kitchener-Sack u dr Schturzheum . . .» Für Huber ist der Song der Beweis, dass das Kitchener-Säckli zum kollektiven Wortschatz Berns gehört. Und nicht nur das: Der Begriff wird heute sogar als Synonym für jegliche Art von Turnbeutel verwendet – der Traum eines jeden Marketingverantwortlichen.

Seinem Standort an der Aarbergergasse ist das Geschäft seit Mitte der 70er-Jahre treu geblieben – obwohl die Schaufenster wegen des heute sehr regen Nachtlebens in der Nachbarschaft immer wieder mal zu Bruch gehen. In der Ladengalerie aus den 1950er-Jahren bestimmt Kitchener, was geht. Hubers Unternehmen mietet nicht nur die selbst genutzte Ladenfläche, sondern auch alle anderen – bis auf den Coiffeursalon.

Ganz junge Kunden verloren

Während der Standort gleich bleibt, hat sich die Kundschaft verändert: In den 80er- und 90er-Jahren kaufen hier noch vor allem Jugendliche ihre Skate- und Streetwear-Klamotten. Inzwischen hat das Geschäft die ganz jungen Kundinnen und Kunden mehrheitlich verloren. Diese kaufen eher bei H & M und Zara ein, die näher an aktuellen Modetrends und vor allem deutlich günstiger sind. Kitchener richtet sich heute stärker an «Kundinnen und Kunden, die dem jugendlichen Sturm und Drang entwachsen sind», wie es auf der Homepage heisst.

Ausdruck davon ist der 2005 eröffnete Kitchener Plus im hinteren Teil der Galerie. Mit ihm ist das Geschäft ein Stück weit erwachsen geworden. Das Sortiment ist hochwertiger und teurer als im ursprünglichen Kitchener, unterscheidet sich heute aber kaum noch von jenem im Stammhaus. Und: Die Edellinie schaffte schliesslich auch den Sprung über Bern hinaus. 2010 eröffnete im Viadukt in Zürich eine Kitchener-Plus-Filiale. (Der Bund)