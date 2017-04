Gstaader Tourismusdirektor wechselt nach Bern

In der neuen Berner Tourismus- und Standortförderungs Holding «Bern Welcome» sollen die wichtigsten Akteure der Stadt Bern in den Bereichen Tourismus, Kongresse und Veranstaltungen zusammengeführt werden. Nun ist auch klar wer die operative Leitung der neuen Organisation übernehmen wird: Es ist der Martin Bachofner, der bisherige Direktor von Gstaad Saanenland Tourismus, wie Bern Tourismus am Donnerstag mitteilte. Bachofner wird seine Stelle Anfang September antreten.

Bachofner ist seit 2011 Tourismusdirektor im Saanenland. Dort bedauert man den Abgang: «Die Herausforderung, in Bern Pionierarbeit zu leisten und beim Aufbau dieser neuen Organisation mithelfen zu können, reizt mich sehr», wird Bachofner in einer Medienmitteilung von Gstaad Saanenland Tourismus zitiert.

Bachofner gilt als klassischer Quereinsteiger in den Tourismus. Er verfügt über mehrjährige Berufserfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor und in der Medienbranche. Einem breiten Fernsehpublikum war Bachofner 2005 als Gewinner der Castingshow «Traumjob» ein Begriff.

«Bern Welcome» befindet sich derzeit in der Gründungsphase. In der neuen Organisation werden die bisherigen Akteure Bern Tourismus, Hotellerie Bern Mittelland, Gastro Bern Stadt sowie die Innenstadtorganisation Bern City unter einem Holding-Dach vereint. (SDA)