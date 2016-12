Grosser Schaden wegen Friteusen-Brand

Am Weihnachtstag ist am Nachmittag in der Genfergasse in Bern wegen einer Friteuse ein Brand ausgebrochen, wie die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern am Montag mitteilte. Die mit dem Löschzug ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Brand im Erdgeschoss löschen. Die betroffenen Bereiche wurden später mit Hochleistungslüftern entraucht.

Der entstandene Schaden beträgt mehrere zehntausend Franken, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, wird jedoch durch die Kantonspolizei ermittelt. (msl/pd)