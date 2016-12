Grosser Schaden nach Fritteusen-Brand im Burger King

Im Burger King an der Genfergasse in Bern ist am Sonntagnachmittag wegen einer Fritteuse ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich aber auf mehrere zehntausend Franken. Die Filiale musste vorübergehend geschlossen werden.

Die Feuerwehr konnte das Feuer im Erdgeschoss erfolgreich löschen. Anschliessend mussten die Räumlichkeiten mit Hochleistungslüftern entraucht werden, wie die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Bern ermittelt. (msl/sda)