Grosse Halle soll für drei Millionen Franken saniert werden

Ab Herbst 2017 soll die Grosse Halle der Reitschule etappenweise saniert werden. Das schreibt der Berner Gemeinderat in einer Mitteilung von Donnerstagmorgen. Für die baulichen Auffrischungen hat er einen Kredit über drei Millionen Franken zuhanden des Stadtrats verabschiedet. «Vor allem in den Wintermonaten herrschen in der Halle ungünstige klimatische Bedingungen, da die warme Luft nach oben steigt und an den Wänden kondensiert», schreibt der Gemeinderat. Durch neue Boden- und Wandbeläge soll dem Abhilfe geschaffen werden. Auch die Infrastruktur-Einrichtungen für Personal und externe Veranstalter würden die Anforderungen nicht mehr erfüllen. Daher sollen zwei der drei Infrastruktur-Einbauboxen ersetzt und die dritte erweitert werden. Die Boxen sollen künftig Platz für drei Künstlergarderoben, Sanitärbereiche und Lagerraum bieten.

Zudem soll in der Grossen Halle wie auch im Dachstock die Sicherheit im Falle eines Brands erhöht werden. Dazu sind maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen vorgesehen. «Eine solche Anlage dient im Brandfall der Personensicherheit, da sie für einen raschen Abzug lebensgefährlicher Rauchgase und Hitze sorgt», schreibt der Gemeinderat.

Die Arbeiten sollen im Winter 2018/19 abgeschlossen und mit der Ikur koordiniert werden. Dabei soll auf die beiden Reitschul-Betriebe wenn immer möglich Rücksicht genommen werden. In der Grossen Halle sollen die Bauarbeiten tendenziell im Winter, im Dachstock im Sommer erfolgen. (mer/pd)