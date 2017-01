Gender- und andere Fragen zum Kuchen

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gleich zweimal hintereinander König werde?

Beim kleinsten Kuchen mit sechs Brötchen liegen die Chancen bei 1:36, beim Kuchen mit acht Kugeln stehen sie bei 1:64 und beim grossen Kuchen mit zehn Kugeln sinken die Chancen auf 1:100. Dies immer unter der Voraussetzung, dass beide Kuchen gleich gross sind. Sonst wird es kompliziert. Pro Kuchen stehen die Chancen auf 1 zur Anzahl Brötchen. Um die Wahrscheinlichkeit von zweifacher Königswürde zu berechnen, muss die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Mal in den König zu beissen, mit der Wahrscheinlichkeit auf königliches Glück beim zweiten Mal multipliziert werden: also ein Sechstel mal ein Sechstel.

Ist der König manchmal in der Mitte?

Nein, sagt Sandra Kiss vom Ängelibeck. Denn das Mittelstück ist grösser als die Kugeln des Kranzes. In der Produktion würden zuerst die Kugeln mit und ohne König sowie die Mittelstücke in der immer gleichen Grösse vorbereitet. Erst dann setzten die Bäcker die Kuchen zusammen. Die Königs-Figürchen sind somit immer in einer Kugel des Kranzes. Bruno Marthaler von Glatz will sich zu dieser Frage nicht so konkret äussern. Nur der Bäckermeister wisse, wo der König versteckt sei. Doch stellt sich beim Nachfragen heraus, dass der Produktionsablauf in den Backstuben von Glatz ganz ähnlich ist wie beim Ängelibeck. Auch in den Kuchen von Coop sind die Könige nie im Mittelstück, wie Sprecherin Desirée Schmid sagt. Nur Reto Wüthrich von der Migros sagt, der König könne sich in jedem Stück verstecken.

Kann es auch Kuchen ohne König geben?

Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschehe, sei sehr gering, sagen alle Bäcker und Bäckerinnen, mit denen der «Bund» gesprochen hat. Die Produktion der Königskuchen sei «Ehrensache», sagt Migros-Sprecher Wüthrich. Marthaler von Glatz erinnert sich an einen Fall vor drei Jahren, als bei einer Handvoll Kuchen die Brötchen durcheinandergerieten. «In einigen Kuchen steckten dann zwei Könige und in anderen keiner.»

Wie kann ich den König von aussen erkennen?

«Es wäre ein Fehler, wenn eine der Königinnen ihre Füsse aus dem Kuchen strecken würde», sagt Sandra Kiss. Das Figürchen werde nämlich vor dem Aufgehen des Teigs in die Kugel gesteckt, sodass die Einstichstelle wieder verschwinde. Gemäss Wüthrich behaupten allerdings einige der Migros-Bäckerinnen, sie könnten den König von aussen sehen.

Apropos Königin: Wie hoch ist der Frauenanteil unter den Figürchen?

Einer, der es genau weiss, ist Thomas Jungo von der Firma Novopac. Die Firma vertreibt die Figürchen. Pro Jahr würden in der Schweiz rund eine Million Dreikönigs-Figürchen in Kuchen gesteckt. Ein Fünftel davon seien Königinnen, sagt Jungo. Wer die Genderfrage beim Königskuchen nicht dem Zufall überlassen möchte und unbedingt auf eine Königin beissen will, muss zum Ängelibeck. «In diesem Jahr haben wir uns für Königinnen entschieden», sagt Kiss. Bei Coop ist die Geschlechterverteilung wie im realen Leben etwa halbe-halbe. Glatz und Migros setzen hingegen auf Männlein.

Was muss ich tun, wenn ich unbedingt König werden will?

Da gebe es nur eines, sagt Bruno Marthaler von Glatz: «Sie müssen den Dreikönigskuchen selber backen.» Denn wenn die Kuchen einmal gebacken im Laden stünden, wisse niemand mehr, wo der König sitze. Da nützt alles Flirten mit der netten Verkäuferin nichts.

Wie geht das?

Frei nach Betty Bossi sagt das Rezept: Man nehme ein Pfund Mehl, 1,5 Teelöffel Salz und drei Teelöffel Zucker, einen halben Würfel Hefe, 60 Gramm Butter, drei Deziliter lauwarme Milch, die Schale einer halben Zitrone und vier Esslöffel Weinbeeren. Dies alles soll man zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig ruhen lassen bis er aufgeht, acht gleich grosse und eine grössere Kugel formen und zu einem Kranz legen. Nun den König verstecken und sich gut merken, wo er ist. Den Teig nochmals aufgehen lassen, mit Ei bestreichen, mit Mandeln oder Hagelzucker verzieren und eine halbe Stunde bei 180 Grad backen.

Und wenn mein Kind einen Anfall bekommt, weil ich den König habe?

Erziehungsberater Walter Braun sagt, mit drei bis fünf Jahren sei zu erwarten, dass Kinder aus Enttäuschung tobten. Das sei wichtig für die Entwicklung. «Da müssen Sie durch.» Das Kind müsse lernen zu verlieren. Das Spiel mit dem Zufall sei dafür geeignet. «Sie dürfen dem Zufall aber nicht nachhelfen.» Also doch nicht selber backen. (Der Bund)