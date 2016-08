Gemeinderat willigt in Schutzklausel für Whistleblower ein

Der Gemeinderat ist bereit, eine entsprechende Bestimmung im Personalreglement zu verankern. Er empfiehlt eine Dringliche Motion der stadträtlichen Aufsichtskommission zur Annahme.

Ombudsmann Mario Flückiger hatte schon 2014 in seinem Tätigkeitsbericht darauf hingewiesen, dass er gelegentlich Hinweise von Whistleblowern über mögliche Missstände in der Verwaltung erhalte. Den Informanten fehle aber der nötige Schutz.

Die Aufsichtskommission des Stadtrats teilt diese Ansicht. Im Personalreglement sollen Whistleblower insbesondere vor Kündigung, Zurückstufung in der Hierarchie, Versetzung, Verweigerung der Beförderung und des Gehaltaufstiegs geschützt werden. Sie sollen auch keine Beeinträchtigungen psychischer Art erleiden müssen.

Die Anlaufstelle für Whistleblower soll nach dem Willen der Kommission beim Ombudsmann eingerichtet werden. Der Gemeinderat hält die vorgeschlagene Regelung für sinnvoll, wie er in seiner am Montag publizierten Antwort auf die Motion deutlich macht. Der Vorstoss wird am kommenden Donnerstag im Stadtrat behandelt. (jur/sda)