GLP gedenkt nicht von der Mitte abzurücken

59 Prozent der GLP-Wähler haben bei den vergangenen Stadtratswahlen ihre Panaschierstimmen an linke Parteien gegeben. Bei der Jungpartei waren es gar 72 Prozent. Sehnen sich die Partei-Wähler etwa nach linker Nähe? «Wer von der GLP einen Linksrutsch erwartet, liegt völlig falsch», sagt Peter Ammann, Co-Fraktionspräsident der städtischen GLP. Dass die Mehrheit der Wähler seiner Partei linke Sympathien pflegen, sieht er nicht als Wunsch für eine Kursanpassung. «59 Prozent entsprechen einem ausgewogenen Resultat.»

Ins gleiche Horn bläst Melanie Mettler, die mit Ammann das Fraktionspräsidium teilt. Sie sieht den Anteil der GLP-Panaschierstimmen, die an Linksparteien gingen, als klaren Indikator dafür, dass die GLP als Partei der Mitte wahrgenommen werde. «Im Vergleich zu anderen Mitteparteien sind unsere Panaschierstimmen sehr ausgeglichen», sagt sie – und spielt damit auf die GFL an, deren Wähler 71 Prozent ihrer Panaschierstimmen nach links gaben.

Überraschende Nähe zu Wyss

Zu einer baldigen Annäherung zur GFL, mit der mehrmals eine Zusammenarbeit zu einer «ökologischen Mitte» angedacht wurde, werde es in naher Zukunft wohl nicht kommen, sagt Ammann. «Wenn die GFL diese Idee wieder aufnehmen will, dann muss sie wieder näher in der Mitte politisieren.» Eine Annäherung seiner Partei an RGM kommt für ihn nicht infrage. «Dort sind doch schon genug dabei.»

Diese Distanzierung zur Linken mag überraschen. Schliesslich hat sich die GLP im Rennen um das Stadtpräsidium knapp hinter Ursula Wyss (SP) gestellt. Das obwohl GFL-Konkurrent Alec von Graffenried näher an der GLP-Linie politisiert. Mettler sieht darin kein Problem. «Durch unseren Entscheid für Wyss sind wir bestimmt nicht näher zur SP gerückt.» Der Entscheid für Wyss habe auf Wyss’ Persönlichkeit beruht.

In finanzpolitischen Themen fährt die GLP denn auch einen rechten Kurs. «Wir sind für Steuersenkungen, wollen die Schuldenbremse, aber werden von links immer wieder blockiert.» Doch auch die andere Seite macht es der GLP nicht immer einfach. Vom rechten Flügel wird der Partei immer wieder der Einsatzwillen für den Liberalismus abgesprochen. Anschuldigungen, die Mettler zurückweist. «Wir sind sehr liberal, aber in einem progressiven Kontext.» Das werde der Partei immer wieder als linke Tendenz angerechnet. (Der Bund)