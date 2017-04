Frühlingsgefühle in der Stadt

Die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos, und türkisfarben zieht die Aare langsam an Bern vorbei – der Frühling ist nun definitiv auch in der Schweiz angekommen. Nach vielen Wochenenden mit kaltem und teilweise auch nassem Wetter verspricht dieses Wochenende vor allem viel Sonnenschein und Wärme: Laut Meteonews wird es am Wochenende bis zu 23 Grad warm. Grund genug, um einen Spaziergang durch Bern zu unternehmen.

Wie auf dem Satellitenbild der Nasa zu sehen ist, war es gestern (abgesehen von hohen Wolken im Süden) fast... https://t.co/FkJYP8yw76 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 8. April 2017

Musik für die Stadtbummler

Die Leute schlendern in der Berner Altstadt zwischen Essens- und Blumenständen, bleiben stehen, schauen sich etwas an und laufen wieder weiter. Auf dem Bärenplatz sitzen Leute mit ihrem Essen auf Bänken und hören den Klängen zweier älterer Herren zu, die mit ihrer Musik mediterranes Flair nach Bern bringen.

Weiter unten in der Stadt geht es etwas hektischer zu und her. Es scheint, als wollen die Bernerinnen und Berner ihren Einkaufsbummel kurz halten, um so viel Zeit wie möglich draussen verbringen zu können. Auch hier dominiert die Musik, welche jedoch als krasser Kontrapunkt zum hektischen Treiben der Leute steht. Doch weder die Eile noch die vorbeifahrenden Trams stören den Alphornbläser.

Kühles Bad für zwischendurch

Beim Campingplatz Eichholz ist es um die Mittagszeit noch sehr ruhig. Nur an einzelnen Orten liegen Leute in der Sonne, zwei Familien grillen an den Feuerstellen. Läuft man am Ufer Richtung Marzili entlang, merkt man schnell, dass dieser Ort in festen Händen der Biker, Jogger und Familien ist.

Mehr Volk hat bereits seinen Weg ins Marzili gefunden, um die Sonne zu geniessen – oder um zu baden, wie Fernando Alvedere. Für ihn ist es nicht das erste Bad in der Aare in diesem Jahr. «Ich bade immer, wenn ich freihabe, auch im Winter, wenn die Aare 5 Grad kalt ist.» Umso schöner sei es aber für ihn, wenn das Wetter stimme. Dann müsse er nicht gleich wieder aus dem Wasser nach Hause eilen und etwas Warmes trinken gehen. «Jetzt kann ich noch ein wenig in die Sonne liegen und die Wärme geniessen.»

Pick­nick und Boccia-Spiel

Mit Vogelgezwitscher wird empfangen, wen es in den Rosengarten treibt. Die gelben Rosen blühen und verbreiten einen frischen Duft. Hier liegen die Leute auf Decken in der Wiese und picknicken, während die Kinder nebenan spielen.

Besonders freuen sich die zahlreichen Touristen, welche die Sicht vom Rosengarten auf die Altstadt fotografieren, über das schöne Wetter. Aber auch die Einheimischen zücken immer wieder das Handy, um die Aussicht, die Freunde oder auch die Flora des Rosengartens im Frühlingsgewand festzuhalten.

In der Mitte des Parks blicken zwei Leute konzentriert ihren silbernen Kugeln nach. Sie spielen Boccia und halten während des Spiels immer wieder inne, um genau zu zielen und ihre Kugeln dann nahe an einen kleinen, roten Ball zu werfen.

Nach dem Spaziergang durch die Stadt scheint es fast so, als wäre der Frühling in Bern nun endlich gekommen, um zu bleiben. (msl)