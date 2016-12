Frühes Weihnachtsgeschenk für die Heitere Fahne

Der Geldsegen kommt unerwartet. In einem offenen Brief hat das Kollektiv Freiraum die Vergabe des Berner Sozialpreises an den Gaskessel kritisiert. Die Mitglieder monierten, die Stadt zeichne mit dem Gaskessel ein subventioniertes Projekt aus und wünschten sich von der Jury mehr Sinn für die aktuellen politischen Diskussionen.

Nur ein Tag nach der Publikation des Preises Anfang Dezember erhielt das Kollektiv elektronische Post. Es war dicke Post. Eine Privatperson, die nicht namentlich genannt werden möchte, bot eine Spende von 10‘000 Franken an. Das entspricht der Summe des Sozialpreises. Für seine Projekte für Menschen mit und ohne Behinderung habe das Kollektiv einen Preis verdient, schrieb die Spenderin in ihrer Nachricht.

Spenderin setzt sich für Integration ein

Sie teile die Kritik an der Vergabe des Sozialpreises, sagt die Spenderin. Die Integration von ausländischen Jugendlichen oder Schülern mit einer Beeinträchtigung sei ihr immer ein Anliegen gewesen, sagt die Spenderin. Denn sie selber habe eine gute Bildung erhalten und wolle der Gesellschaft etwas zurück geben. Ihre Eltern hätten ihr dies bereits vorgelebt. «Ich will mit Leib und Seele, dass es den Menschen gut geht.» Und es gehe ihnen gut, wenn man sie dazu befähige, selbständig zu sein. Vor ihrer Pensionierung war die Spenderin Schulleiterin und setzte sich dort selbst für die Integration von jungen Menschen ein.

«Zuerst hielten wir die Nachricht für einen Aprilscherz, danach war es wie Weihnachten», sagt Rahel Bucher vom Kollektiv Freiraum. Wofür sie das Geld ausgeben wollen wissen die Kollektiv-Mitglieder noch nicht. Aber es sei klar, dass es direkt in soziale Projekte fliessen solle. Im Januar wird das Kollektiv der Spenderin ein Konzept vorlegen, was es mit dem Geldsegen plant.

Das Thema ist Inklusion

Das Kollektiv Freiraum wurde vor acht Jahren gründet. Es will Soziales mit Kultur verbinden. Das Kollektiv betreibt das inklusive Kulturlokal Heitere Fahne, organisiert das Festival Säbelibum sowie das inklusive Theater Freiraum. In allen Projekten arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen. (DerBund.ch/Newsnet)