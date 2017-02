Frauen beten häufiger als Männer

Die dieser Tage veröffentlichte Erhebung des Bundesamtes für Statistik enthält interessante Texte, Tabellen und Grafiken. Eine Säulengrafik trägt den Titel «Metaphysischer Glaube nach Geschlecht». Daraus geht hervor, dass die Frauen die Männer in jeder «Disziplin» schlagen: Sie glauben «eher» an ein Leben nach dem Tod, an Engel und übernatürliche Wesen, an die Wiedergeburt und an die mögliche Kontaktaufnahme mit Geistern (jede vierte Frau glaubt «sicher» an Engel). Und Frauen beten «im Allgemeinen» häufiger als Männer. Ausserdem sind mehr Frauen als Männer der Ansicht, dass es Menschen gibt, die über die Gabe des Heilens oder Hellsehens verfügen.

Muslime beten erstaunlich wenig

Die Grafik mit dem Titel «Häufigkeit des Betens in den vergangenen 12 Monaten nach Konfessionszugehörigkeit» macht deutlich, dass evangelikale Christinnen und Christen mit grossem Abstand am meisten beten. Ein Drittel von ihnen betet mehrmals täglich. Überraschend ist auch, dass 40 Prozent der befragten Musliminnen und Muslime im letzten Jahr nie gebetet haben. Mehrmals pro Tag betet nur jeder zehnte Muslim.

Insgesamt ist der Anteil der Personen, die nie beten, bei den Muslimen grösser als bei den Reformierten (knapp über 30 Prozent) und bei den Katholiken (knapp unter 30 Prozent). Ebenfalls überraschend: Fast jeder zehnte Konfessionslose betet einmal täglich. «Nur» 80 Prozent von ihnen beten nie. Ob es sich bei den betenden Konfessionslosen um jene Personen handelt, die nur deshalb die Kirche verlassen haben, um Steuern zu sparen, geht aus der Grafik nicht hervor.

An mehrere Götter glauben

Interessant ist auch, dass es sowohl unter Reformierten wie auch Katholiken Personen gibt, die weder an einen Gott noch an eine höhere Macht glauben. Und es gibt Reformierte und Katholiken – allerdings wenige –, die annehmen, es gebe mehrere Götter. An einen einzigen Gott glauben bei den Katholiken knapp 60 Prozent, bei den Reformierten rund 45 Prozent und bei den Evangelikalen über 90 Prozent.

Aufschlussreich ist schliesslich die Grafik zur Bedeutung der Religion im Alltag. In schwierigen Momenten des Lebens spielt Religion oder Spiritualität bei mehr als der Hälfte der Menschen «eine eher oder sehr wichtige Rolle». Kaum mehr beeinflusst wird dafür das Sexualleben der Schweizerinnen und Schweizer durch Religion (16 Prozent). Noch geringer ist der Anteil der Personen (13 Prozent), für die Religion bei der Ernährung eine Rolle spielt. (Der Bund)