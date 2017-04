Feuer im Bremgartenwald

Laut einem Augenzeugen brennt es zur Zeit im Bremgartenwald. Mindestens zwei Tanklöschfahrzeuge sowie die Polizei sind vor Ort. Ob der Brand in der Nähe der Aussteiger ausgebrochen ist, die in Bern als «Waldmenschen» bekannt sind, ist noch unklar.

Walter Zysset von der Berufsfeuerwehr Bern bestätigt auf Anfrage den Einsatz, die Feuerwehr sei eben erst eingetroffen. «Es handelt sich um einen Flächenbrand», so Zysset. Ein Bereich von zirka 200 mal 200 Meter stehe in Flammen. Die Feuerwehr werde in Bälde ausführlicher informieren.

(gbl)