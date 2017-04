Familientyrann muss für 10,5 Jahre ins Gefängnis

Während eines vollen Jahrzehnts muss in der Familie eine regelrechte Tyrannei geherrscht haben. Der 50-jährige Ehemann führte in der Wohnung in Bern ein rigides Regime, verbot der Ehefrau und später den Kindern Kontakte, verlangte Ruhe, untersagte das Duschen oder Spielen, schlug die Kinder, drückte dem Töchterchen sogar einmal ein Kissen aufs Gesicht. Gegen aussen versuchte er, die Fassade der Normalität aufrechtzuerhalten, dennoch merkten Nachbarn, Ärzte und Amtsstellen, dass etwas nicht stimmte. Das ganze Ausmass der Misere kam aber erst 2015 ans Licht, als die Behörden den Zuständen auf den Grund gingen («Bund» vom Dienstag, 11. April).

Der Familienvater stammt aus dem Irak. Er sei als Schiite beim Regime von Saddam Hussein in Ungnade gefallen und habe sechs Jahre im Gefängnis gesessen. 1999 kam er in die Schweiz, wo er kurz berufstätig war, die restliche Zeit lebte er von der Sozialhilfe. 2005 heiratete er eine viel jüngere Frau aus dem Iran, laut seinen Aussagen Spross einer einflussreichen Familie. Die Ehe war arrangiert. Die gebildete junge Frau kam nach Bern, ohne Kenntnis der hiesigen Verhältnisse, der Sprache und ohne Wissen um ihre Rechte. Ihr Gatte, der noch heute nur mässig deutsch spricht, hatte einen Wissensvorsprung, hielt sie an der kurzen Leine und in Abhängigkeit. Sie sei Köchin, Putzfrau und Bettgefährtin gewesen, sagte sie den Untersuchungsbehörden. Vor Gericht wurde sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Nebenraum befragt. Er konnte die Aussagen über Lautsprecher mithören.

Ein Jahrzehnt des Martyriums

Die Frau erlitt während eines Jahrzehnts ein Martyrium. Anfänglich wehrte sie sich gegen sexuellen Avancen, wenn er sie zuvor geschlagen, an den Haaren gerissen oder bespuckt hatte. Da er sie festhielt und zum Sex zwang, verlegte sie sich später darauf, ihn durch fügsames Wohlverhalten nicht zu ärgern. Besonders seitdem die beiden Kindern da waren, unterwarf sie sich seinem Regime, um sie nicht zu gefährden.

Das Erzwingen des ehelichen Beischlafs, verbunden mit Schmerzen, beurteilte das Fünfergericht unter dem Vorsitz von Christine Schaer als mehrfache Vergewaltigung, andere sexuelle Praktiken als mehrfache sexuelle Nötigung. Auch wegen versuchtem strafbarem Schwangerschaftsabbruch verurteilte es den Mann. Er hatte die am Boden liegende schwangere Frau in den Rücken getreten, so dass kurz darauf Unterleibsblutungen einsetzten. Im Spital wurde eine Auskratzung vorgenommen. Wegen lückenhafter Unterlagen war das Gericht nicht ganz sicher, ob der Tod des Fötus zweifelsfrei eine Folge der Tritte war. Mehr als einmal hat der Mann seine Frau mit einem Messer in der Halsgegend bedroht.

Zwischenrufe und Ausreden

Der Mann verhielt sich vor Gericht widersprüchlich. Klare Fragen beantwortete er mit Gegenfragen oder mit dem Hinweis, er habe das sicher nicht getan, es sei ja verboten, auch von seiner Religion. Oft unterbrach er die Gerichtsverhandlung. Sogar bei der Urteilsverkündigung wollte er eine Erklärung abgeben. Pflichtverteidiger Stefan Rolli hatte Mühe, seinen Mandanten zu beruhigen, die Gerichtspräsidentin wies den Beschuldigten mehrfach streng zurecht. Wie am Rand des Prozesses zu vernehmen war, schrieb der Mann einen Brief, in dem er Staatsanwalt Urs Studer mit Vorwürfen eindeckte und Äusserungen über das Gericht machte, die als Drohungen aufgefasst werden können.

Der Verteidiger hatte im Plädoyer darauf hingewiesen, dass die Anklage fast ausschliesslich auf Aussagen der Frau beruhe, dass somit Aussage gegen Aussage stehe. Er verzichtete aber darauf, die Aussagen der Frau oder ihren Charakter grundsätzlich anzuzweifeln. Das Gericht beurteilte ihre Angaben im Kontext als glaubwürdig. Dem Vernehmen nach soll der Mann sehr überrascht gewesen sein, als er vor den Behörden mit den Aussagen seiner Gattin konfrontiert worden war. Er hatte sie jahrelang als dumm beschimpft und offenbar nicht damit gerechnet, dass sie den Schritt wagen würde.

Fremde Kultur – Schweizer Gesetz

Die Gerichtspräsidentin sagte in der Urteilsbegründung, der Fall spiele sich vor dem Hintergrund einer ganz anderen Kultur ab. Abweichende Moral- und Wertvorstellungen seien zu akzeptieren, etwa die Stellung des Mannes als Familienoberhaupt, wenn die Frau dies akzeptiere. «Wir müssen aber einschreiten, wenn Gesetze missachtet werden und Menschen leiden, insbesondere Kinder.» Das Gericht habe sich gefragt, weshalb sich eine Frau solche Zustände während fast elf Jahren gefallen lasse. Man könne es sich nur so erklären, dass sie ihr Leiden gegenüber ihrer Familie verschwiegen habe, um ihr Schmach zu ersparen. Zudem habe die Frau befürchtet, dass bei einer Rückkehr in den Iran er die Kinder bekommen hätte. Der stets aufgebrachte Mann hatte im Prozess kein Wort der Reue geäussert. Vielmehr echauffierte er sich mehrfach über ein Unterleibsfoto seiner Frau, das im Spital angefertigt worden war. Damit missachteten die Behörden seine Ehe und seine Ehre als Muslim.

Das Gericht verurteilte ihn wegen einer Latte von Straftaten zu zehneinhalb Jahren Freiheitsentzug. Zudem muss er seiner Noch-Ehefrau eine Genugtuung von 35 000 Franken für die erlittene Unbill bezahlen. Nach Prozessende wurde er umgehend wieder in Sicherheitshaft verbracht. (Der Bund)