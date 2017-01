Fahrerflucht nach Kollision mit Fussgänger und Poller

Am Dienstagabend erfasste ein Autofahrer oder eine Autofahrerin an der Gerechtigkeitsgasse einen Fussgänger und kollidierte danach mit einem Betonpoller. Der Fussgänger und auch der Poller durch das Fahrzeug einige Meter mitgeschleift, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt.

Nachdem der verletzte Fussgänger durch Passanten betreut wurde, brachte ihn eine Polizeipatrouille in ärztliche Behandlung. Der Lenker oder die Lenkerin des Autos fuhr ohne Halt in unbestimmte Richtung weiter. Bei dem Auto handelte es sich gemäss Aussagen um einen Kleinwagen.

Die Kantonspolizei sucht nach dem Lenker oder der Lenkerin und Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich unter 031/634 41 11. (msl/pd)