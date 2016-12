Eva Krattiger geht für Junge Alternative in den Stadtrat

Eigentlich war es Annina Joos, die für die Junge Alternative in den Berner Stadtrat gewählt worden ist. Doch diese tritt das Mandat nicht an, wie ihre Partei in einer Mitteilung schreibt. Ihr Studium lasse ihr zu wenig Zeit, um auch noch im Stadtrat zu sitzen.

Der Sitz wird nun von Eva Krattiger besetzt. Sie studiert an der Universität Bern Geographie und Politikwissenschaft und ist zudem politische Sekretärin bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee. «Ich freue mich darauf, die politische Arbeit nun auch im Parlament kennen zu lernen und mich noch stärker für Junge und die Ziele der JA! einsetzen zu können», wird Krattiger in der Mitteilung zitiert. (mer/pd)